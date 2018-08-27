وقتی آدم های فقیر موش آزمایشگاهی غربی ها می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «هند، رسوایی موش های آزمایشگاهی انسانی» به چگونگی استفاده شرکت های بزرگ داروسازی از مردمان فقیر و ضعیف برای تست داروهای جدید پزشکی می پردازد؛ داروهایی که هنوز به بازار نیامده اند و آثار و عوارض آن مشخص نیست.

مستند «هند، رسوایی موش های آزمایشگاهی انسانی» نشان می دهد که چطور استعمارگران نوین با تکیه بر فقر، تهی دستی و سوءاستفاده از ضعف حکومت هایی که به جای داشتن دغدغه مردمان به فکر منافع خود هستند، از مردم به عنوان موش های آزمایشگاهی برای تست داروهای جدید پزشکی استفاده می کنند آن هم در ازای دریافت اندکی پول.

جین باپتیستا وادون تهیه کننده و گریگوری کوئنسی کارگردان مستند «هند، رسوایی موش های آزمایشگاهی انسانی» هستند که قرار است دوشنبه ۵ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ و تکرار آن ساعت ۸ روز بعد از شبکه افق پخش شود.