نیروگاه خورشیدی در قلعه گنج افتتاح می شود

عطا ناوکی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه های هفته دولت در قلعه گنج پرداخت و اظهار کرد: در این هفته ۱۱۰ طرح و پروژه با اعتبار بیش از ۶۵ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: از جمله این پروژه ها می توان به کارخانه بسته بندی شیر و پنیر، ایستگاه جمع آوری شیر، آبرسانی به روستاها، افتتاح ۵۴ کلاس درس و سردخانه با ظرفیت ۵۰ تن اشاره کرد.

ناوکی با اشاره به اشتغالزایی توسط بخش خصوصی در این شهرستان افزود: نیروگاه خورشیدی با اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در هفته دولت افتتاح می شود.

وی از ساماندهی برق شهر کهنوج خبر داد و بیان کرد: با اقدامات انجام شده در حوزه برق تقریبا بحث افت ولتاژ که باعث آزار مردم بود به حداقل رسیده است.

ناوکی همچنین از بهسازی محورهای مواصلاتی شهرستان کهنوج خبر داد و افزود: در حال حاضر هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است.

فرماندار قلعه گنج گفت: ۱۵ میلیارد تومان به صورت بلاعوض به کشاورزان پرداخت شده است.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه سلامت شهرستان قلعه گنج اشاره و تصریح کرد: احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی و حضور پنج پزشک متخصص در این شهرستان از جمله خدماتی است در این نظام به مردم ارائه شده است.

ناوکی از وجود ۲۱۹ مدرسه در این شهرستان خبر داد و گفت: ۸۰۰ دانشجو در دانشگاه پیام نور قلعه گنج مشغول تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه قلعه گنج یکی از شهرستان های نخبه پرور کشور است، افزود: دانش آموزان این شهرستان هر سال در کنکور رتبه های خوبی را کسب می کنند.