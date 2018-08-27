  استانها
  2. کرمان
۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱

فرماندار قلعه گنج:

نیروگاه خورشیدی در قلعه گنج افتتاح می شود

قلعه گنج - فرماندار قلعه گنج گفت: نیروگاه خورشیدی با اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان در قلعه گنج طی هفته دولت افتتاح می شود.

عطا ناوکی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه های هفته دولت در قلعه گنج پرداخت و اظهار کرد: در این هفته ۱۱۰ طرح و پروژه با اعتبار بیش از ۶۵ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: از جمله این پروژه ها می توان به کارخانه بسته بندی شیر و پنیر، ایستگاه جمع آوری شیر، آبرسانی به روستاها، افتتاح ۵۴ کلاس درس و سردخانه با ظرفیت ۵۰ تن اشاره کرد.

ناوکی با اشاره به اشتغالزایی توسط بخش خصوصی در این شهرستان افزود: نیروگاه خورشیدی با اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در هفته دولت افتتاح می شود.

وی از ساماندهی برق شهر کهنوج خبر داد و بیان کرد: با اقدامات انجام شده در حوزه برق تقریبا بحث افت ولتاژ که باعث آزار مردم بود به حداقل رسیده است.

ناوکی همچنین از بهسازی محورهای مواصلاتی شهرستان کهنوج خبر داد و افزود: در حال حاضر هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است.

 فرماندار قلعه گنج گفت: ۱۵ میلیارد تومان به صورت بلاعوض به کشاورزان پرداخت شده است.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه سلامت شهرستان قلعه گنج اشاره و تصریح کرد: احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی و حضور پنج پزشک متخصص در این شهرستان از جمله خدماتی است در این نظام به مردم ارائه شده است.

ناوکی از وجود ۲۱۹ مدرسه در این شهرستان خبر داد و گفت: ۸۰۰ دانشجو در دانشگاه پیام نور قلعه گنج مشغول تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه قلعه گنج یکی از شهرستان های نخبه پرور کشور است، افزود: دانش آموزان این شهرستان هر سال در کنکور رتبه های خوبی را کسب می کنند.

کد خبر 4386212

