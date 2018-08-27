  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۱۴

تشکیل کمیته علمی دومین جشنواره مد کودک و نوجوان

تشکیل کمیته علمی دومین جشنواره مد کودک و نوجوان

اولین جلسه شورای سیاست گذاری دومین جشنواره مد و لباس کودک و نوجوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه شورای سیاستگذاری دومین جشنواره کودک و نوجوان با حضور حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و رئیس شورای سیاستگذاری مینو پدرام دبیر دومین جشنواره و عضو شورای سیاست گذاری و دکتر حمید عظیمی در محل سالن جلسات کارگروه ساماندهی مد و لباس برگزار شد.

در این جلسه اعضا به تشکیل کمیته علمی در دومین جشنواره کودک و نوجوان تاکید کردند و موضوعاتی چون اضافه شدن بخش نوزاد، راه اندازی مسابقه زنده مشارکت برگزیدگان دوره گذشته در امور جشنواره، برنامه سازی در شبکه کودک صدا و سیما مورد ارزیابی و بحث و بررسی قرار گرفت.

اعلام فراخوان، زمان و مکان برگزاری، ارائه راهکار برای کاربردی کردن آثار برگزیده و ارزیابی نقاط ضعف و قوت دوره گذشته و بهره گیری از نظرات کارشناسی از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.

کد خبر 4386309
مریم علی بابایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها