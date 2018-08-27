تشکیل کمیته علمی دومین جشنواره مد کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه شورای سیاستگذاری دومین جشنواره کودک و نوجوان با حضور حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و رئیس شورای سیاستگذاری مینو پدرام دبیر دومین جشنواره و عضو شورای سیاست گذاری و دکتر حمید عظیمی در محل سالن جلسات کارگروه ساماندهی مد و لباس برگزار شد.

در این جلسه اعضا به تشکیل کمیته علمی در دومین جشنواره کودک و نوجوان تاکید کردند و موضوعاتی چون اضافه شدن بخش نوزاد، راه اندازی مسابقه زنده مشارکت برگزیدگان دوره گذشته در امور جشنواره، برنامه سازی در شبکه کودک صدا و سیما مورد ارزیابی و بحث و بررسی قرار گرفت.

اعلام فراخوان، زمان و مکان برگزاری، ارائه راهکار برای کاربردی کردن آثار برگزیده و ارزیابی نقاط ضعف و قوت دوره گذشته و بهره گیری از نظرات کارشناسی از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.