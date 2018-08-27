یک سوم آوارگان جهان سوری هستند/۳.۵ میلیون آواره سوری ساکن ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که آوارگان سوری حدود یک سوم آوارگان در جهان را تشکیل می دهند. در این گزارش آمده است که بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار آواره سوری در ترکیه بسر می برند. این رقم بالغ بر ۶۳.۴ درصد آوارگان سوری است.

به موجب آمار و ارقام، آوارگان سوری در سال ۲۰۱۷ سهم زیادی در افزایش جمعیت ترکیه ایفا کرده اند به طوری که شمار جمعیت این کشور حدود ۸۲ میلیون نفر است. سرازیر شدن آوارگان سوری به ترکیه در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ یک نوع تحول جمعیتی مهم در این کشور به شمار می رود.

در ادامه گزارش با بیان اینکه بیش از یک میلیون آواره سوری زیر ۱۰ سال در ترکیه وجود دارد آمده است: حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار آواره سوری در ۱۲ استان ترکیه از جمله «بورصه»، «غازی عنتاب»، «هاتای»، «استانبول»، «ازمیر»، «قونیه»، «ماردین»، «مرسین»، «کیلیس» و ... وجود دارد.

بیشترین تعداد آوارگان سوری در استان استانبول است که ۳.۶ درصد از مجموع ساکنان این استان در سال ۲۰۱۷ یعنی بیش از ۵۰۰ هزار آواره سوری را تشکیل می دهند.