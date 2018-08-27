به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، «بر محور عشق» را سهیلا خدادادی نوشته که درس هایی درباره زندگی را روایت می کند.

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون اکبر ملایی، عبدالعلی کمالی، بیوک میرزایی، مجید حمزه، سلمان خطی، مینا شجاع، معصومه عزیز محمدی، حمیدرضا یزدانی، ماندانا محسنی، فریبا طاهری، راضیه مومیوند و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش پرداخته اند.

«بر محور عشق» به تهیه کنندگی: اشرف السادات اشرف نژاد، صدابرداری : حیدر صفدری و افکتوری : محمدرضا قبادی فر، سه شنبه ۶ شهریور ساعت ۷:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.