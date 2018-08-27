علی عطشانی تهیه کنندگی یک فیلم هالیوودی را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، علی عطشانی که چندی پیش ساخت فیلم «1st Born» (اولین تولد) را در هالیوود به پایان رسانده است، تهیه‌کنندگی فیلم جدید تونی کی کارگردان انگلیسی با عنوان «2nd Born» (دومین تولد) را به همراه سم خوزه بر عهده گرفت.

تونی کی تاکنون ۶ بار جایزه گرمی دریافت است. او کارگردانی فیلم «تاریخ مجهول آمریکا» را در کارنامه خود دارد.

«دومین تولد» در حال حاضر مراحل پیش تولید را سپری می‌کند و فیلمبرداری آن در فصل زمستان در نیوجرسی آغاز می شود.

برخی از بازیگران «اولین تولد» در این فیلم نیز حضور دارند و تعدادی بازیگر جدید نیز به جمع آنها اضافه خواهد شد.

در فیلم «دومین تولد» یک ربات با هوش مصنوعی که شبیه انسان است، مثل انسان احساس دارد و می تواند همچون انسان تصمیم‌گیری و رفتار کند به کار گرفته شده و قرار است یکی از نقش‌های اصلی این فیلم را بازی کند.

کمپانی های LA indipendent film و American Brightlight Film Productions موفق شده اند یکی از ربات‌های هوش مصنوعی را که دقیقا با انسان شبیه‌سازی شده، برای ایفای نقش در فیلم «دومین تولد» استخدام کنند.