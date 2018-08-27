به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر ظهر دوشنبه در آئین افتتاح این پروژهها اظهار کرد: این پایگاه ها در شهرستانهای تنگستان و بوشهر به بهرهبرداری رسید.
حسین درویشی گفت: راه اندازی پایگاههای امداد و نجات مستلزم بکارگیری امدادگران ماهر و آموزش دیده است و خدمات رسانی کامل و با جدیت بیشتر به مسافرین در ایام خاص سال همانند تابستان و عید نوروز از اهداف اجرائی این پایگاه است.
وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر با تشکیل و راه اندازی پایگاههای امداد و نجات جاده ای و با احساس خلاء ارائه خدمات در جاده های پر تردد و خطر آفرین کشور، به عنوان یکی از نهادهای مسئول در امور مربوط به جاده و مسافران مبادرت به استقرار پایگاه های ثابت و سیار و پستهای موقت با بکارگیری آمبولانس و خودرو نجات و نیروهای عملیاتی در جاده ها و مبادی ورودی و خروجی شهرها به منظور اجرای سریع عملیات جستجو و نجات و امداد رسانی احتمالی در محدوه پایگاهها کرده است.
وی یادآور شد: بخش امداد و نجات یکی از مهمترین بخشها در جمعیت هلال احمر است که با توجه به آمار بالای حوادث جادهای و تلفات آن احداث این پایگاه ها ضروری بود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر بوشهر با اشاره به هزینه های احداث و راه اندازی این دو پایگاه در استان تصریح کرد: برای ساخت و راه اندازی هر کدام از پایگاه ها مبلغ پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.
