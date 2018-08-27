حضور۲۶ استاد و داور فدراسیون جهانی شطرنج درمسابقات جام آفتاب خمین

امیر عرفان هاشمی در گفت‌ و گو با خبرنگار مهر در خمین، اظهار کرد: شش استاد بزرگ شطرنج، هفت استاد بین الملل، دو استاد بین الملل بانوان، پنج استاد فدراسیون جهانی شطرنج، چهار داور بین المللی و دو داور فدراسیون جهانی شطرنج در مسابقات جام آفتاب خمین حضور دارند.

وی با بیان اینکه ۶۰ داور بین المللی شطرنج در کشور وجود دارد، تصریح کرد: داوری مسابقات شطرنج ایران در رقابت های جهانی از جایگاه مناسبی برخوردار است و در مسابقات قهرمانی جهان داوران کشور در رشته شطرنج توانسته اند جانشین سرداور باشند.

هاشمی با بیان اینکه رتبه بندی داوری به نسبت استفاده از داور در مسابقات قهرمانی جهان و سطح مسابقات مشخص می شود، ادامه داد: در رقابت های قهرمانی جهان داوران آسیایی کمتر شانس حضور می یابند، اما داوران ایران توانسته اند شانس حضور در این رقابت ها را کسب کنند.

رئیس کمیسیون داوران فدراسیون شطرنج کشور، مشکلات مالی و پوشش بیمه ای را از جمله مشکلات حوزه داوری رشته شطرنج در ایران عنوان کرد و افزود: نیاز است در راستای ایجاد تشکل و صنف داوری برای رفع مشکلات و دغدغه های داوران این رشته برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به دومین دور از مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب، تصریح کرد: این دور از مسابقات با استقبال مطلوب از سوی شرکت کنندگان داخلی و خارجی روبرو بوده که نشان از میزبانی خوب زادگاه امام راحل در دور اول مسابقات دارد.

هاشمی با بیان اینکه برگزاری رویداد بین المللی شطرنج در شهرستان خمین در شناخت جایگاه زادگاه امام راحل و جذب توریست اثر گذار است، افزود: این رویداد علاوه بر گردش ارزی با حضور بازیکنان خارجی، قطعا در رشد و توسعه اقتصادی زادگاه امام راحل از اهمیت بسیار برخوردار است.

رئیس کمیسیون داوران فدراسیون شطرنج کشور ازجمله ویژگی های برجسته مسابقات جام آفتاب در شهرستان خمین را محل برگزاری این مسابقات در بیت تاریخی و قدیمی امام راحل عنوان کرد و گفت: نیاز است تامین زیرساخت های شهرستان خمین برای رفع مشکلات اسکان، خوابگاه و... مد نظر قرار گیرد تا شاهد استمرار در برگزاری این رویداد در سطح بین المللی و استقبال بیش از پیش حضور شطرنج بازان از نقاط مختلف جهان باشیم.

گفتنی است مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب از سوم تا نهم شهریور ماه در بیت تاریخی امام راحل در شهرستان خمین در حال برگزاری است.