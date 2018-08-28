دلیل افت منچستریونایتد چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، به جرات میتوان گفت تیم فوتبال منچستریونایتد بعد از جدایی سر الکس فرگوسن هرگز طعم موفقیت را نچشید و هواداران روزی نبود که از تیمشان مثل قبل راضی باشند. این تیم اما اخیرا وارد بحران هم شده و از ۶ هفته پیش که در امریکا تور پیش فصل را برگزار کرد با چهره گرفته و درهم مورینیو روبهرو شده است.
نتایجی که کسب میشود راضی کننده نیستند و طبیعتا حالا میتوان گفت حتی روی کار آوردن آقای خاص هم نتوانست این تیم را به دوران اوج بازگرداند. هرچند که شاید مشکل تیم اصلا از ناحیه مربی نباشد که حضور یکی از بهترین مربیان دنیا بتواند آن را درست کند. گزینههای دیگری هم میتوانند مشکلساز باشند.
یکی از این گزینهها اد وودوارد است که در سال ۲۰۱۳ و بعد از این که دیوید گیل به همراه فرگوسن بازنشسته شد، در باشگاه منچستری قدرت پیدا کرد. همکاری گیل با فرگوسن توانسته بود یونایتد را به سطح جدیدی در دنیای فوتبال برساند که برعکس وودوارد و مورینیو در حال حاضر در حال به عقب راندن تیم هستند و اختلاف عقاید این دو بارها باعث شده تیم نتایج بدی بگیرد؛ عمدهترین مشکل این دو هم در نقل و انتقالات است.
یکی دیگر از گزینهها میتواند خانواده گلیزر باشد که مالکان باشگاه هستند. آنها از سال ۲۰۰۵ روی کار آمدند و بارها سر الکس از آنها دفاع کرده بود، این در حالی است که بعید میرسد این اقدام او واقعی بوده باشد و شاید به خاطر حفظ آرامش در تیم از مالکان و سیاستهایشان دفاع میکرده است.
آخرین گزینه اما میتواند بازیکنان تیم باشند. بعد از جدایی فرگوسن از تیم مورینیو سعی کرد مهرههای گرانقیمت برای تیم بخرد. حتی با آوردن پل پوگبا رکورد نقل و انتقالات را هم شکست. اما ستاره فرانسوی هرگز نتوانست انتظارات را برآورده کند. این تیم همچنین زلاتان ایبراهیموویچ که بدون شک یکی از بهترینهای دنیاست را هم به خدمت گرفت و بازهم نتوانست موفقیتهای گذشته را تکرار کند.
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