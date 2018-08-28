دلیل افت منچستریونایتد چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، به جرات می‌‏توان گفت تیم فوتبال منچستریونایتد بعد از جدایی سر الکس فرگوسن هرگز طعم موفقیت را نچشید و هواداران روزی نبود که از تیمشان مثل قبل راضی باشند. این تیم اما اخیرا وارد بحران هم شده و از ۶ هفته پیش که در امریکا تور پیش فصل را برگزار کرد با چهره گرفته و درهم مورینیو روبه‎رو شده است.

نتایجی که کسب می‎شود راضی کننده نیستند و طبیعتا حالا می‎توان گفت حتی روی کار آوردن آقای خاص هم نتوانست این تیم را به دوران اوج بازگرداند. هرچند که شاید مشکل تیم اصلا از ناحیه مربی‏ نباشد که حضور یکی از بهترین مربیان دنیا بتواند آن را درست کند. گزینه‎های دیگری هم می‌‏توانند مشکل‎ساز باشند.

یکی از این گزینه‌ها اد وودوارد است که در سال ۲۰۱۳ و بعد از این که دیوید گیل به همراه فرگوسن بازنشسته شد، در باشگاه منچستری قدرت پیدا کرد. همکاری گیل با فرگوسن توانسته بود یونایتد را به سطح جدیدی در دنیای فوتبال برساند که برعکس وودوارد و مورینیو در حال حاضر در حال به عقب راندن تیم هستند و اختلاف عقاید این دو بارها باعث شده تیم نتایج بدی بگیرد؛ عمده‌‏ترین مشکل این دو هم در نقل و انتقالات است.

یکی دیگر از گزینه‎ها می‏‌تواند خانواده گلیزر باشد که مالکان باشگاه هستند. آن‌ها از سال ۲۰۰۵ روی کار آمدند و بارها سر الکس از آن‌ها دفاع کرده بود، این در حالی است که بعید می‏رسد این اقدام او واقعی بوده باشد و شاید به خاطر حفظ آرامش در تیم از مالکان و سیاست‎هایشان دفاع می‏کرده است.

آخرین گزینه اما می‏تواند بازیکنان تیم باشند. بعد از جدایی فرگوسن از تیم مورینیو سعی کرد مهره‌‏های گران‏‌قیمت برای تیم بخرد. حتی با آوردن پل پوگبا رکورد نقل و انتقالات را هم شکست. اما ستاره فرانسوی هرگز نتوانست انتظارات را برآورده کند. این تیم همچنین زلاتان ایبراهیموویچ که بدون شک یکی از بهترین‎های دنیاست را هم به خدمت گرفت و بازهم نتوانست موفقیت‎‏های گذشته را تکرار کند.