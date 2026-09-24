به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری چهارشنبه شب در جمع سازندگان، توسعهگران و سرمایهگذاران حوزه ساختوساز در نوشهر، گردشگری را یکی از حوزههای مهم برای هدایت سرمایههای بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: ظرفیتهای گسترده کشور در بخشهای طبیعی، تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی میتواند زمینهساز شکلگیری مقاصد جدید گردشگری باشد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه کشور بدون مشارکت بخش خصوصی شتاب لازم را نخواهد داشت، افزود: دولت باید بستر فعالیت سرمایهگذاران را فراهم کند و به جای ورود مستقیم به امور اجرایی، موانع موجود در مسیر سرمایهگذاری را برطرف سازد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به رویکرد این وزارتخانه در حمایت از سرمایهگذاری بیان کرد: رفع موانع سرمایهگذاری در حوزه گردشگری باید به شکل عملیاتی دنبال شود و در همین راستا مشکلات سرمایهگذاران در استانها و شهرهای مختلف به صورت موردی بررسی خواهد شد.
گردشگری دریامحور در اولویت توسعه
صالحیامیری با اشاره به ظرفیتهای گسترده سواحل کشور، توسعه گردشگری دریامحور را از محورهای مهم برنامههای این حوزه عنوان کرد و گفت: نوار ساحلی شمال و جنوب کشور ظرفیتهای متنوعی برای ایجاد زیرساختهای گردشگری دارد.
وی افزود: مناطقی همچون آشوراده، انزلی، چابهار، خرمشهر و آبادان میتوانند در توسعه گردشگری دریایی نقشآفرین باشند و حضور سرمایهگذاران در این مناطق میتواند به ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی و اشتغال منجر شود.
وزیر میراثفرهنگی از فعالان حوزه ساختوساز خواست بخشی از سرمایه و توان اجرایی خود را به پروژههای گردشگری اختصاص دهند و اظهار کرد: ظرفیت گردشگری تنها محدود به یک منطقه نیست و در چهار پهنه شمال، جنوب، شرق و غرب کشور فرصتهای متعددی برای سرمایهگذاری وجود دارد.
بیش از ۳ هزار پروژه گردشگری در کشور فعال است
صالحیامیری با ارائه گزارشی از وضعیت سرمایهگذاری در صنعت گردشگری گفت: طی دو سال گذشته پنج هزار و ۳۲۶ موافقت اصولی برای ایجاد تأسیسات و زیرساختهای گردشگری صادر شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر سه هزار و ۱۷ پروژه گردشگری با حجم سرمایهگذاری حدود یک هزار و ۳۰۰ همت در کشور در حال اجرا است که ظرفیت ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را دارد.
وی همچنین از افتتاح ۲۴۶ پروژه گردشگری در هفته گردشگری خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها ۳۴ همت سرمایهگذاری انجام شده و با بهرهبرداری از آنها بیش از سه هزار و ۲۴۱ فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به افزایش منابع تسهیلاتی بخش گردشگری تصریح کرد: میزان تسهیلات این حوزه از ۲.۵ همت به ۴۳ همت در سال گذشته افزایش یافته و هدفگذاری امسال نیز عبور این رقم از ۵۰ همت است.
افزایش ورود گردشگران خارجی در دستور کار
صالحیامیری در ادامه به وضعیت سفرهای داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: در نوروز امسال ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار سفر ثبت شد که این آمار نشان میدهد سفر و گردشگری جایگاه مهمی در زندگی مردم دارد و توسعه امکانات اقامتی، تفریحی و خدماتی باید متناسب با این تقاضا دنبال شود.
وی شمار گردشگران خارجی ورودی به کشور در سال جاری را حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: هدفگذاری انجامشده، افزایش این رقم به ۱۵ میلیون گردشگر خارجی است و برای رسیدن به این هدف باید زیرساختهای لازم از هماکنون فراهم شود.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ظرفیت میراثی ایران بیان کرد: بیش از یک میلیون اثر تاریخی در کشور شناسایی شده و ۴۳ هزار اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. همچنین ۳۰ اثر ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد و ۵۸ اثر نیز در فهرست موقت این سازمان ثبت شده است.
صالحیامیری در پایان از سازندگان و سرمایهگذاران خواست بخشی از فعالیتهای اقتصادی خود را به صنعت گردشگری اختصاص دهند و گفت: وزارت میراثفرهنگی آماده است در مسیر اجرای طرحهای سرمایهگذاری، برای رفع موانع و تسهیل فرآیندها در کنار فعالان اقتصادی باشد.
وی خاطرنشان کرد: آمادهسازی زیرساختهای لازم برای میزبانی از ۱۵ میلیون گردشگر خارجی، نیازمند همکاری میان دولت، بخش خصوصی و سرمایهگذاران است و باید از امروز برای رسیدن به این هدف برنامهریزی کرد.
صالحیامیری در سفر دو روزه خود به مازندران، ضمن بازدید از شماری از طرحهای گردشگری، در نشست با فعالان و سرمایهگذاران این حوزه، ظرفیتها و مسائل مرتبط با توسعه گردشگری استان را مورد بررسی قرار داد.
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