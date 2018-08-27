به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، نیره پیروزبخت با بیان اینکه تغییری در برنامه اجرایی کردن استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی به وجود نیامده است افزود:آمادگی داریم به خودروسازان و هر واحد تولیدی دیگر برای ارتقای کیفیت، مشاوره دهیم افزود: اگرچه راضی نیستیم صنعت ما آسیب ببیند اما در درجه اول،​ سلامت و ایمنی مردم مهمتر است ­بنابراین از یک دی ماه، استانداردهای ۸۵­ گانه را اجرایی می کنیم.

وی اضافه کرد: با خودروسازان و وزارت صنعت در حال هماهنگی هستیم تا از یک دیماه­ که بازرسی ها در راستای­ استاندارد­های ۸۵ گانه،​ شروع می شود در هر کدام از خودروها به یقین برسیم که نمی تواند ­این استانداردها را بگذراند ­و شرایط نا ایمنی را برای مردم فراهم می کند ­توقف تولید این دسته از خودروها را اعلام کنیم.

پیروزبخت با بیان اینکه البته این رویه زمان براست گفت: ممکن است خودروهایی­ از همین الان این استانداردها­ را پاس کنند­ یا دارا باشند، ممکن است خودرویی یک ماهه­ ­استاندارد را پاس کند اما خودروی دیگر همان واحد یک سال بعد پاس کند اما اگر پس از مدتی مشخص شود شرایط آن خودرو اجازه پاس کردن ۸۵­ گانه را نمی دهد آن­ موقع فهرست آن خودروها را اعلام­ و تولیدشان را متوقف می کنیم.

وی اضافه کرد: البته تا زمانی که بررسی می کنیم تولید خودرو ادامه ­دارد اما بعد از گذراندن استانداردهای ۸۵ گانه، خودروهای تولیدی­ وارد بازار می شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد درباره مصوبه اخیر هیئت مقررات زدایی مبنی بر کاهش ۸ در هزار هزینه خدمات استاندارد کالاها گفت: چیزی را که هیئت­ مقررات زدایی درباره کاهش هزینه خدمات استاندارد از ۸ درهزار­ به مقدار کمتر مصوب کرده،​ بدون موافقت سازمان استاندارد بوده است اما ما قبلاً در بررسی و تصویب­ کارمزد خدماتی سازمان، برای واحدهای تولیدی،​ این تسهیلات را قائل شدیم­ که ­برای واردات مواد اولیه و واسطه ای،​ ۸ در هزار ­به ۴ در هزار کاهش یابد.

پیروز بخت با بیان اینکه برای بقیه کالاها این ۸ در هزار اعمال می شود افزود: این ۸ در هزار مصوبه شورای عالی استاندارد را دارد بنابراین، سازمان و یا کارگروه دیگری نمی تواند بدون طی مراحل در­ شورای عالی استاندارد این کاهش را اعلام کند.

وی ادامه داد: با بسته حمایتی جدید استاندارد، بخشی از مقررات را حذف کردیم یعنی در این بسته،​ به واحدهای تولیدی­ اعلام کردیم واردات مواد اولیه و واسطه ای در گمرک با ماندگاری­ بالا مواجه نمی شود.

پیروزبخت با بیان اینکه به سازمان استاندارد در قانون بودجه به عنوان سازمان درآمد - هزینه نگاه شده و برمبنای در آمدهای مان بودجه را پیش بینی کرده اند گفت: استاندارد،​ سازمان نظارتی است این طور نباید باشد که اگر درآمدش کاهش­ یافت بودجه اش هم کاهش یابد آن وقت تکلیف سلامت مردم و ­کنترل های بازار چه می شود؟­

وی اضافه کرد: ​­اگر این قول را به ما­ بدهند ­که اعتبارات لازم برای کارهای استاندارد داده شود ما حرفی نداریم و کاهش هزینه خدمات استاندارد را برای واحدهای تولیدی اعمال می کنیم،​ اما این موضوع هم ­باید در کارگروه فنی شورای عالی استاندارد و سپس در شورای عالی استاندارد تصویب شود.