ایدرو با همکاری استرالیا خودرو برقی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایدرو ، براساس این توافقنامه طرف استرالیایی متعهد شد علاوه بر انتقال فناوری، ‌نسبت به سرمایه ­گذاری یکصد میلیون یورویی درزمینه ساخت خودرو و موتور سیکلت و نیز سایر وسائل برقی با همکاری ایدرو اقدام کند.

به گفته عراقچی مدیر امور بین الملل ایدرو، گروه آواس، ایران را به عنوان مرکز منطقه ای غرب آسیا، ‌آسیای مرکزی و روسیه ، برای ساخت و صادرات وسایل نقلیه و خودروهای برقی برگزیده است.

عراقچی با اشاره به نقش توسعه ای ایدرو اظهار داشت: آواس گروپ متعهد به ایجاد مرکز تحقیق و توسعه در ایران شده و همکاری های این شرکت در سایر شرکت های منطقه با نظارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام خواهد شد.

فعالیت آواس گروپ به طور عمده تحقیق و توسعه، ‌تولید و فروش باتری های شارژی ، ‌وسایل نقلیه الکتریکی و تولیدات مرتبط با قیمت مناسب و فناوری روزآمد در این حوزه است.

این توافقنامه را بهزاد اعتمادی معاون حمل و نقل و سید علی عراقچی مدیر امور بین ­الملل ایدرو به نمایندگی از طرف ایرانی و کریس کاکس مدیر بازرگانی آواس گروپ استرالیا امضا کرده اند .

