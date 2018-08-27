به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی ظهر دوشنبه در کمیسیون جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانی سازمان صداوسیما با اشاره به اینکه بهره گیری از صداهای ماندگار نقش مهمی در جذب مخاطبان رادیو دارد، اظهار داشت: افزایش تعداد مخاطبان رادیو نیازمند برنامه سازی مناسب و مورد علاقه مردم است.

وی بیان کرد: رادیو در گذشته رسانه ای همراه مردم بوده است و باید تلاش کرد مخاطبان رادیو افزایش یابد.

معاون امور استان‌های صدا و سیما بیان کرد: باید برنامه ریزی های لازم برای معرفی برنامه های رادیو انجام شود و مرکز صدای استان ها بیش از گذشته تلاش کنند تا ایجاد برنامه های جذاب مخاطبان را جذب کنند.

وی ادامه داد: ایجاد فضای شادی و نشاط در جامعه از مهمترین اهداف رادیو باید باشد و رادیو باید در این مسیر حرکت کند.

معاون امور استان‌های صدا و سیما اظهار داشت: تولید برنامه های رادیویی با لهجه، زبان و گویش محلی باید مورد توجه بیشتر مراکز استانی قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان‌ها نقش مهمی در افزایش کیفیت برنامه های تولیدی در استان ها دارد، بیان کرد: در جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان‌ها انتقال تجارب صورت می گیرد که نقش مهمی در افزایش کیفیت برنامه های تولیدی دارد.

جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانی سازمان صداوسیما از روز شنبه هفته جاری در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است و این جشنواره به مدت دو روز در منطقه سیاحتی چغاخور این استان برگزار می شود.