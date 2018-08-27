نشست تخصصی مسئلۀ فلسطین و رژیم‌‎ صهیونیستی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی، در ابتدای این نشست، ضمن خوشامدگوییبا اشاره به بیانات حضرت امام در این باره گفت: در قضیۀ فلسطین، حضرت امام فرمودند اگر هر مسلمان یک سطل آب روی اسرائیل بریزد، ماجرا تمام میشود. این یک تمثیل برای کل جریان فلسطین است. این مثال دربارۀ ناشران، همان کتابی میشود که تولید میکنند. اگر فرض کنیم که در سالهای گذشته کتابهایمان در خصوص بعضی از موضوعات بهصورت جریانساز و ملموس درآمده است، دلیل این بوده است که هرکدام از ناشران تعدادی از این کتابها را تقبل کردهاند و هرکس به اندازۀ وسع خودش کتاب تولید کرده است. وقتی این کتابها در اشل کلان دیده میشود، بهصورت یک جریان درمیآید.
مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در خصوص جامعۀ هدف برای این محتواها گفت: بهطور کلی، در حوزۀ فلسطین، سالیان سال است که هدفمان نوجوانان نبودهاند و بیشتر به حوزههای نخبگان توجه داشتهایم.
در ادامۀ این جلسه، ناظری، مدیرعامل انتشارات فاتحان، در خصوص نگاه حضرت امامخمینی به موضوع فلسطین گفت: نگاه حضرت امامخمینی به موضوع فلسطین متمایز است. ایشان فرمودند دنیا به دست آشوبگران اداره میشود و واقعاّ هم همین طور است. الان بعد از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب این نظریه ثابت شده است. نکتۀ دیگر این است که نقطهای که میتوانیم به نظام غرب و اسرائیل و بهخصوص آمریکا فشار بیاوریم، همین موضوع فلسطین و اسرائیل است.
مدیرعامل انتشارات فاتحان در خصوص ترویج مبارزه با ظلم با این رویکرد گفت: ما با این قضیه عرصۀ مبارزه را برای کسانی که میخواهند با ظلم مبارزه کنند، باز نگه داشتهایم و آنها میتوانند با همین شیوه مسیر را طی کنند؛ حتی اگر مسلمان نباشند.
ناظری در ادامه با توجه به ضرورت بازنگری در آثار تولیدشده در این حوزه گفت: به نظر من در این نقطه نیاز به بازبینی و شناخت و شناسایی داشتههای خودمان داریم. ما اگر در این مسئله به سازماندهی برسیم، حتماً به برخی زوائد برمیخوریم. یا در بعضی از بخشها به موضوعاتی میرسیم که از آن غفلت شده و نیاز به بازسازی و بازآرایی دارد. این در حوزۀ ادبیات چند برابر اهمیت دارد.
مدیرعامل انتشارات فاتحان در خصوص یکپارچهکردن فعالان این حوزه گفت: به نظر میرسد مجموعههایی که در این حوزه فعالیت میکنند، همدیگر را نمیشناسند و نیاز است کسانی که در راه هستند، با هم مرتبط شوند. این موضوع باعث ایجاد توانمندی و ذهنیت قوی میشود.
در ادامۀ این جلسه، سیدصادق رضایی، رئیس حوزۀ هنری کودک و نوجوان، در خصوص فعالیت رژیم صهیونیستی در رسانهها گفت: موضوعی که این روزها گریبانگیر ماست، این است که رژیم صهیونیستی و نظام سلطه با توجه به دستگاههای عریض و طویل تبلیغاتی، در همۀ حوزهها مشغول کار هستند. آنها حتی از جنایتهای خود در حوزههای مختلف به نفع خودشان بهرهبرداری و بهعنوان اقدامات مثبتشان معرفی میکنند.
وی ادامه داد:چند وقت قبل فیلمی از کشتهشدن پدر و مادر یک دختر فلسطینی منتشر شد. اگر خاطرتان باشد، این بچه با حال رقتباری در حال گریه بود. حالا اسرائیلیها با این فیلم چه کردند؟ آنها تصویر همین دختر را نشان دادند با همان مختصاتی که گفتم. اما این دختر را بهعنوان یک دختر یهودی جا زدند؛ طوری که اعلام کردند پدر و مادر این دختر را فلسطینیها کشتهاند. چنین صحنهای چقدر میتواند در سطح جهان، در اروپا و غرب و حتی در افکار عمومی کشورهای اسلامی و بعضاً کشور خودمان تأثیر داشته باشد؟
رضایی در ادامه گفت: اینها دقیقاً جای ظالم و مظلوم را عوض کردهاند. کسانی که از خانه و فرزند و ناموسشان حمایت و دفاع میکنند، بهعنوان تروریست معرفی میشوند. تروریستها را مدافع مشروع نشان میدهند و حقوق بشر معنیاش عوض شده است. این به این معنی است که سلطۀ جهانی میخواهد بهزور خودش را تثبیت کند و حالا که از طریق سختافزار نتوانسته، از طریق عملیات و کنترل روانی و خبری در سطح جوامع مختلف اسلامی اقدام میکند.
سخنران دیگر نشست تخصصی مسئلۀ فلسطین و رژیم صهیونیستی، خانم راضیه تجار، نویسنده و دبیر انجمن قلم ایرانیان بود که صحبتهایش را در خصوص نشست با نگاه خودش به موضوع آغاز کرد. تجار گفت: در خصوص موضوع فلسطین باید بگویم من از همان زمان که کلاس دهم بودم، همیشه میخواستم بدانم فلسطین کجاست. جواب سؤالم نه در کتابهای درسی ما بود و نه در کتابهای دیگر.
وی ادامه داد: در این چهل سال همیشه موضوعاتی بوده است و به آن پرداخته شده؛ اما بهعنوان یک نویسنده عرض میکنم که دادهها و جزئیات در این حوزه خیلی کم است. شاید هم راه ارتباطی کم است. پژوهشهای زیاد و سایتها و دانشنامههای مهمی موجود است؛ اما این برقراری ارتباط موضوع بسیار مهمی است. دربارۀ جنگ هشتسالۀ خودمان اتفاق مهمی که افتاد، این بود که عدهای متولی این کار شدند و آدرسهای دقیقی وجود داشت که منِ نویسنده میدانستم باید به کجا مراجعه کنم؛ اما دربارۀ فلسطین اینطور نیست.
سخنران دیگرِ نشست تخصصی مسئلۀ فلسطین و رژیم صهیونیستی، دکتر احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در لبنان و اردن بود. وی در خصوص قدمت ماجرای فلسطین گفت: انقلاب ما با موضوع فلسطین شکل گرفت. اولین باری که حضرت امام دربارۀ موضوع فلسطین اعلام موضع رسمی کردند، ۱۵خرداد۱۳۴2 بود. همین اظهار نظر دلیل راهاندازی نهضت انقلاب اسلامی بود.
وی ادامه داد:بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم اولین موضعگیریای که در نهضت مطرح کردند، روز قدس و مطرحکردن این روز بود. ایشان به این روز رنگ و بوی اسلامی دادند. تا قبل از انقلاب، مسئلۀ فلسطین مسئلهای ناسیونالیسیتی محسوب میشد و موضوعی بود که صرفاً اعراب به آن توجه داشتند.
دستمالچیان با اشاره به ضرورت تبیین حضور ما در منطقه گفت: در بحران سوریه و در مقابله با تکفیریها، نیاز به این داریم که حضورمان را تبیین کنیم. مردم جهان عرب ما را دوست داشته و دارند؛ اما حضور ما در کشورهای عربی، باعث دلخوری و سرخوردگی شده است و اگر این ارتباط درست ایجاد نشود و ما محتوای این موضوع را تأمین نکنیم، همۀ این تلاشها از دست میرود. ما نباید شب و روز خواب داشته باشیم. باید خیلی برای این مسئله تلاش کنیم.
سخنران بعدی نشست تخصصی مسئلۀ فلسطین و رژیم صهیونیستی، یعقوب توکلی، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه بود. وی با اشاره به کمکاری دستگاههای دولتی در خصوص ماجرای فلسطین گفت:اولویت دستگاه دیپلماسی ما اصلاً ماجرای فلسطین نبوده و نیست. سالهای سال، رئیس دفتر جنبش حمایت از فلسطین در مجلس شورای اسلامی، آقای عطاءالله مهاجرانی بوده است و حداکثر خروجی ایشان چند سفرنامه برای خانم کدیور است. به نظرم مشکل ما این است که همۀ مسئولان خوابیدهاند. اگر ما در حال جنگ هستیم، جنگ تدارک میخواهد. امکانات و آموزش نیرو میخواهد؛ ولی مسئولان و سیاستمداران این راه را رها کردهاند.
توکلی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای قوی درونی گفت: ما باید ظرفیتهای واقعی خودمان را بشناسیم. در فضای دانشگاهی، بیشتر از دهها پایاننامه دربارۀ فلسطین نوشته میشود و البته گم میشوند. من استاد راهنمای تعدادی از اینها بودهام. باید برای اینها فکر شود.
محمدتقی تقیپور، مدیر مؤسسۀ جمعیت حامیان فلسطین، سخنران دیگر برنامه بود. وی با بیان تفاوت بین یهود و صهیونیسم گفت: ما امروز و در زبان دیپلماسی به این جماعت صهیونیست میگوییم. میگویند نگویید یهودیها؛ اما اینها اشغالگران یهودی هستند. اینها با اصول و مبانی یهودی عمل میکنند: با تورات. ما تا اینها را نشناسیم، هر چقدر دربارۀ فلسطین و اسرائیل صحبت کنیم، فایدهای ندارد. ما هنوز آنها را نمیشناسیم. آنها نمیخواهند ما آنها را بشناسیم. به نظرم بزرگترین ضعف ما شناختنداشتن از ماجرای فلسطین است.
محمدمهدی سیار، نمایندۀ مؤسسۀ شهرستان ادب، سخنران بعدی این جلسه بود. وی ضمن معرفی ظرفیتهای این انتشارات در خصوص تولید محتوا دربارۀ فلسطین گفت: در صورتی که محتوای لازم، اطلاعات اولیه و بستر تاریخی برای این موضوع وجود داشته باشد، میتوانیم به دوستانی که در این حوزه وارد شدهاند و میخواهند آموزش بینند، چنین محتواهایی را پیشنهاد دهیم.
محمدمهدی سیار در ادامه، با توجه به ضرورتداشتن ترجمۀ عربی آثار گفت: متأسفانه هیچکدام از محتواهای فارسی ما به عربی ترجمه نشده است. الان اگر در موتورهای جستوجو بگردیم، هیچ محتوای فارسیای را نمیتوانیم پیدا کنیم که در موضوع فلسطین به زبان عربی ترجمه شده باشد و مخاطب عربزبان ما هیچ نتیجهای نخواهد یافت.
وی افزود: دربارۀ موضوعی صحبت میکنیم که چهل سال بزرگترین شعرای ما دربارهاش شعر گفتهاند؛ ولی در جایی که باید عمل کند و اثر داشته باشد، یعنی در کشورهای عربزبان و فلسطین، چیزی از آن پیدا نمیشود. یعنی این محصول جایی که باید اثرگذار باشد تا گفتمان فراگیری را ایجاد کند، وجود ندارد. در این صورت وقتی مخاطب عرب راهپیمایی روز قدس را میبیند، احساس میکند که یک راهپیمایی سیاسی و تشریفاتی و کماثر است؛ ولی اگر محتواهای اینچنینی را از ایران و فارسیزبانها ببیند، تأثیر این راهپیمایی چند برابر میشود.»
میثم عربسرخی، عضو مؤسسۀ آفاق روشن بیداری، یکی دیگر از مهمانان نشست تخصصی مسئلۀ فلسطین و رژیم صهیونیستی بود. وی ابتدا ضمن معرفی خود گفت: «ما از سال ۹۰ بهصورت تخصصی در حوزۀ رژیم صهیونیستی شروع به کار کردیم و وجه تمایز ما در این جریان، تسلط به زبان عبری بود. ما گفتیم برای روایت دشمن، اول باید او را بشناسیم. برای شناخت هم لازم است زبانش را بدانیم. تا وقتی ندانیم که دشمنان ایران چه میگویند، نمیتوانیم کاری کنیم.»
وی در ادامه با توجه به بیانات حضرت آقا در کنفرانس فلسطین گفت: مقام معظم رهبری در سال ۹۶ در کنفرانس فلسطین فرمودند: "قضیۀ فلسطین کلید رمزآلود گشودهشدن درهای فرج به روی امت اسلامی است." اگر من بهعنوان یک شیعه بخواهم برای تسریع ظهور قدمی بردارم، یکی از راههای آن ماجرای فلسطین است و من باید در این ماجرا نقش داشته باشم؛ اما همان طور که میبینیم، همۀ مسئولان و تشکلهای دولتی و غیردولتی ضعیف عمل میکنند.
عربسرخی در ادامه دربارۀ توجه اسرائیل به ایران گفت: «دهدرصد از اسرائیلیها ایرانیهایی هستند که به آنجا سفر کردهاند. آنها الان آنجا شبکۀ تلویزیونی رسمی فارسی دارند. در همۀ دانشگاههای اسرائیل، مرکز ایرانشناسی وجود دارد و آنجا الزامی است که همه فارسی صحبت کنند؛ اما ما در کشورمان و در دانشگاهها حتی کرسی آموزش زبان عبری هم نداریم.»
گفتنی است اولین نشست تخصصی مسئلۀ فلسطین و رژیم صهیونیستی به میزبانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی در حوزۀ هنری تهران برگزار شد.
