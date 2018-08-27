ولایت پذیری و وحدت اسلامی از درس های مهم غدیرخم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین صنعت پور امیری، رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش گفت: واقعه غدیر خم که روز ضمانت دین مبین اسلام و مقدمه ولایت امیرمومنان حضرت علی (ع) و امامان معصوم (علیهم السلام) است، درس های زیادی دارد که ولایت پذیری و وحدت و انسجام اسلامی از مهم ترین آنها می باشد.

حجت الاسلام صنعت پور که در جلسه اخلاق کارکنان اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش سخن می گفت، با تبریک روز ولادت امام هادی (ع) و عید بزرگ غدیر خم؛ افزود: غدیر تنها نام یک منطقه و یک واقعه تاریخی نیست بلکه حلقه اتصال رسالت با امامت است که جایگاه ویژه ای نزد مسلمانان دارد.

وی تصریح کرد: واقعه غدیر به امت اسلامی می آموزد که مدیریت جوامع اسلامی باید در دست کسانی باشد که امیرمومنان (ع) را معیار و شاخص می دانند و نتیجه این نگاه همان مدیریت حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر جامعه اسلامی است. نتیجه این نگاه نظام مقدس جمهوی اسلامی ایران می باشد که چهل سال است در برابر استکبار جهانی، مقاوم و سربلند ایستاده و دشمنانش را به خاک مذلت نشانده است.

حجت الاسلام صنعت پور در ادامه گفت: درس دیگری که از واقعه غدیر می توان به دست آورد ‌توجه کامل به لزوم وحدت و انسجام مسلمانان است. حضرت علی (ع) برای حفظ اسلام و جلوگیری از تفرقه سالها سکوت کرد و با کسانی که بر جامعه اسلامی حکومت می‌کردند، همکاری نیز کرد، چرا که اسلام به وحدت نیاز داشت و امروز هم برای تحقق ‌این درس مهم پیروان مذاهب اسلامی، باید از اهانت به مقدسات یکدیگر پرهیز کرده و باهم یکدل و متحد باشند.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش همچنین با تاکید براین نکته که اسلام منهای غدیر یعنی انحراف از ویژگی های اساسی جامعه اسلامی از جمله خدامحوری، عدالت طلبی، مردم داری، وفای به عهد، اصلاح طلبی و ... گفت: ان شاءالله همه ما با تبعیت و توجه به شیوه رفتار و زندگی نورانی امام علی (ع)، بتوانیم مروج فرهنگ غدیر باشیم.