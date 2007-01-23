3.8 میلیارد دلار بودجه واردات بنزین و گازوئیل در سال 86

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بند "و" تبصره 13 لایحه بودجه 86 به دولت اجازه داده شده ضمن توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز نسبت به سهمیه‌بندی بنزین و یا تعیین قیمت مناسب اقدام نماید.

با این وجود، در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که اگر دولت موفق به سهمیه‌بندی بنزین نشد، مبلغ 33 هزار و 820 میلیارد ریال برای واردات بنزین و گازوئیل در نظر گرفته شود.

همچنین بر اساس بند "ه‌" تبصره 13 لایحه بودجه 86 شرکت ملی نفت ایران باید از محل منابع داخلی خود نسبت به احداث جایگاه‌های مورد نیاز عرضه گاز طبیعی اقدام کند و در صورت وجود متقاضی بخش خصوصی اجازه داده شود تجهیزات هر جایگاه به صورت کمک بلاعوض به متقاضی واگذار شود.

در سال جاری برای واردات بنزین 5 میلیارد دلار و برای واردات گازوئیل 400 میلیون دلار اختصاص یافته است.