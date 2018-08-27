به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی پس از شکست ۳ بر یک تیمش در برابر السد قطر در ورزشگاه آزادی گفت: متاسفانه نتیجه را واگذار کردیم و همه بازیکنان شرمنده هواداران شدند. انتظار چنین باختی را نداشتیم و من از تک تک هواداران عذرخواهی می کنم. دست آنها را می بوسم که نتوانستیم آنها را شاد به منازلشان بفرستیم.

رحمتی در پاسخ به این سئوال که آیا می توانید در بازی برگشت این بازی را جبران کنید گفت: هنوز ما ناامید نیستیم. درست است که ما شکست خوردیم اما از زمین بلند خواهیم شد و خود را آماده بازی برگشت خواهیم کرد. تا آن موقع، زمان زیادی باقی مانده و تلاش می کنیم با تمرینات و آمادگی بیشتر به مصاف السد برویم.

وی تاکید کرد: باید بپذیریم زورمان به السد نمی رسید، آنها یک تیم کاملا قدرتمند بودند که از امکانات بالایی برخوردارند و توانستند ما را در تهران شکست دهند و درست برخلاف آنها، ما اردوی خوبی برگزار نکردیم، بازیکنان زیادی را از دست دادیم و همین مسئله باعث شد تا از آمادگی کامل به دور باشیم.

رحمتی ادامه داد: متاسفانه زمانی که من در سپاهان و استقلال بودم همین اتفاق برای ما افتاد. یک نفر مسبب اصلی این اتفاقات بود که من نمی خواهم اسمی از او ببرم اما همین این اتفاقات به گردن او است و بالاخره یک روز، همه این موضوع را خواهند فهمید.

دروازه بان استقلال افزود: ما هنوز راه زیادی تا پایان لیگ و بازی برابر السد داریم. تلاش خواهیم کرد تا با آمادگی کامل هم مقابل این تیم قطری قرار بگیریم و هم لیگ را با قدرت ادامه دهیم.