بردیا کیارس موزیکال «بینوایان» را رهبری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، بردیا کیارس رهبری ارکستر موزیکال «بینوایان» به کارگردانی حسین پارسایی را بر عهده خواهد داشت.

قطعات آوازی «بینوایان» بر اساس رمان ویکتور هوگو شاعر و نمایشنامه نویس فرانسوی و آهنگسازی کلود میشل شوئنبرگ و ترانه سرایی آلن بوبلیل و جین – مارک ناتل به فارسی برگردان شده است.

بردیا کیارس از نوازندگان ویولن، رهبر سابق ارکستر ملی، رهبر مهمان و آسیستان علی رهبری رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران، رهبر ارکستر مجلسی تهران و کنسرت مایستر ارکستر سمفونیک تهران را در کارنامه خود دارد.

کیارس بعد از موزیکال «الیور تویست» دومین تجربه همکاری خود با حسین پارسایی در مقام کارگردان را در موزیکال «بینوایان» به نمایش می گذارد.

موزیکال بینوایان از ۲۰ آبان در تالار تازه تاسیس تهران- رویال هال به صحنه می رود.