پرچم ایران از مشهد به دوش کشیده می شود تا در ناگویا به اهتزاز درآید

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای پرچم ایران به پرچمداران بازی‌های ۲۰۲۶ ناگویا امروز (شنبه 31 مرداد) در حرم مطهر امام رضا (ع) و با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش برگزار شد.

در این مراسم احمد دنیامالی گفت: ابتکار عمل کمیته ملی المپیک برای برگزاری مراسم اهدای پرچم بازی‌های آسیایی در حرم رضوی ستودنی است.



وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید و شهدای جنگ تحمیلی، ادامه داد: در یک سال اخیر دو جنگ ناجونمرادنه داشتیم اما فرآیند آمادگی ورزشکاران با اخلال مواجه نشد. کم آسیب ندیدیم و زیرساخت‌های ورزشی هم مورد تهاجم قرار گرفت.



وزیر ورزش تاکید کرد: به همت عالی رئیس جمهور مردمی و جامعه ورزش در همان مسیری حرکت کردیم که با امام شهید پیمان بستیم. در اوج جنگ تحمیلی سوم، کاروان شهدای دنا در بازی های ساحلی پرچم ایران به اهتزاز درآمد و جام جهانی فوتبال به میدان بزرگی برای ورزش ایران تبدیل شد.



دنیامالی تصریح کرد: بازی های آسیایی ناگویا عرصه فرهنگی و فنی مهمی است که حضور پررنگی در آن خواهیم داشت. پرچم ایران از بارگاه امام رئوف به دوش کشیده می شود تا در ناگویا به اهتزاز درآید. به ملت ایران تعهد داریم که بزرگی و افتخار را به ارمغان بیاوریم.

