به گزارش خبرنگار مهر ، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای ضمن تکذیب خبر رسانه ها و فضای مجازی پیرامون "امکان سپری نمودن خدمت سربازی مشمولان فوتبالیست در تیم های غیرنظامی لیگ برتر" اعلام کرد: برابر مقررات کلیه مشمولان ورزشکار به خصوص بازیکنان فوتبال با ورود به سن مشمولیت،برای طی دوره خدمت سربازی خود، می توانند از ظرفیت تیم های ورزشی نیروهای مسلح بهره مند شوند و موضوعی که اخیرا در خصوص بکارگیری مشمولان فوتبالیست در لیگ های برتر مطرح شده، برابر مقررات نبوده و مورد تایید سازمان وظیفه عمومی فراجا نمی باشد .

طبق قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی ،کلیه مشمولان ورزشکار همانند سایر مشمولان می بایست با ورود به سن مشمولیت وضعیت خدمت سربازی خود را مشخص کنند و با توجه به وضعیت خود از جمله ادامه تحصیل و ... از معافیت های تحصیلی ،کفالت و.... بهره مند شوند و یا در قالب بکارگیری در تیم های فوتبال نیروهای مسلح به خدمت سربازی اعزام شوند.

در این اطلاعیه آمده است؛

مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.