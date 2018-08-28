۳۴۷ فضای آموزشی ایلام نیاز به مقاوم سازی دارد/مدارس استاندارد شد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: در شرایطی که تا بازگشایی مدارس زمان محدودی مانده است و همه در حال آماده سازی برای این هستند که دانش آموزان در مدارس شایسته ادامه تحصیل دهند، فعالیت آموزش و پرورش و نوسازی توسعه و تجهیز مدارس دارای اهمیت بسیار بالایی یافته است.

محمد رضا حیدری مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فضاهای آموزشی استان اظهار داشت: بر اساس آمار، کل فضاهای آموزشی در سطح استان یک هزار و۲۶ فضا با پنج هزار و چهار کلاس درس است.

وی افزود: از یک هزار و ۲۶ فضای آموزشی استان، ۱۶۱ فضای آموزشی با ۴۵۸ کلاس نیاز به تخریب و بازسازی مجدد در سطح استان دارند.

۸۴ کلاس درس برای مهرماه تحویل داده می شود

حیدری ادامه داد: ۳۴۷ فضای آموزشی استان نیاز به مقاوم سازی دارند، استان ایلام یکی از استان هایی است که در بحث تخریب و بازسازی مقاوم اول کشوری را سازمان نوسازی مدارس کشور بر اساس آن کلاس های تخریب بازسازی در قانون مد نظر گرفته شده، دارد.

حیدری بیان داشت: تعداد ۸۸ پروژه مشتمل بر ۳۳۱ کلاس درس با زیربنای ۶۶ هزار و ۲۵۰ مترمربع اداره کل نوسازی مدارس در سطح استان در دست اجرا دارد که تعدادی از این ها را در دو بخش تا اول مهرماه سال جاری آماده شده است.

وی گفت: از این تعداد ۸۸ پروژه، ۲۲ پروژه را تحویل خواهیم داد که بر اساس آمار نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در ایام هفته دولت ۱۱ فضای آموزشی با ۳۷ کلاس درس و زیربنای بالغ بر ۴ هزار و ۶۰۰ مترمربع را تحویل خواهیم داد و تا پایان مهرماه نیز ۸۴ کلاس با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان تحویل داده می شود، که آماری بسیار خوب برای ادارات آموزش و پرورش است و دانش آموزان بتوانند در یک فضای استاندارد که مطالبات به حق دانش آموزان است تحصیل کنند.

مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس ایلام تصریح کرد: در تمامی شهرستان های استان تا اول مهر ماه ۸۴ فضا با تجهیزات تحویل ادارات و دانش آموزان می شود که دانش آموزان بتوانند بهترین بهره را از آن ببرند.

مدارس ایلام تجهیز می شوند

حیدری اضافه کرد: همچنین ما ۲۴ فضای غیر استاندارد در شهر ایلام داریم که باید آنها را تخریب یا بازسازی و یا مقاوم سازی کنیم، اما این فضاها در حد غیر استانداردی نیستند که برای دانش آموزان و اولیا نگران کننده باشند.

وی با اشاره به کیفیت یک فضای آموزشی افزود: پروژه های جدید الحداث تمامی این موارد یعنی کتابخانه، نمازخانه، آزمایشگاه و سایر مواردی که برای یک فضای آموزشی و نیاز یک فضای استاندارد است در آنها پیش بینی و طراحی و اجرا شده است.

وی بیان داشت: تجهیزات فضاهای آموزشی نیاز واقعی دانش آموزان و مدارس و نیز آموزش و پرورش است، در سال جاری توانستیم در دو بخش از محل منابع استانی و ملی که بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال شامل میز، نیمکت، رایانه، تخته و سایر موارد را تحویل دهیم.

وی در ادامه گفت: همچنین در خصوص نگهداری فضاهای آموزشی تا پایان سال ۹۶، ۳۳ هزار و ۴۵۰ مترمربع ایزوگام و حدود ۱۵ هزار متر مربع آسفالت محوطه در م دارس استان صورت گرفته است.

استانداردسازی مدارس از لحاظ سیستم سرمایشی و گرمایشی

حیدری اظهار داشت: همچنین مقوله بسیار خوبی که در چند سال اخیر داریم استاندارد سازی فضاهای آموزشی از لحاظ گرمایشی و سرمایشی است که تاکنون براساس عملکرد شش ساله ۲۰۶ پروژه را با یک هزار و ۸۰۴ کلاس استانداردسازی انجام گرفته، در سال جاری نیز در اول مهرماه ۱۲ فضا با اعتباری معادل ۱۴ میلیارد ریال در سطح استان استانداردسازی می کنیم.

وی با اشاره به راهبردهای سال ۹۷ افزود: اولویت های که در سال ۹۷ مد نظر قرار داده شده، اولین اولویت ما عدالت آموزشی است.

وی گفت: بحث دیگر تک نوبت شدن مدارس است، جذب کمک های خیرین مدرسه ساز که در بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز برگزار شد در این راستا ۲۰ میلیارد تومان به بحث مدرسه سازی در سال ۹۷ مشارکت شد.

حیدری در ادامه گفت: همچنین احداث مجدد مدارس فرسوده و تخریبی و مقاوم سازی فضاهای که نیازمند به مقاوم سازی هستند از دیگر راهبردهای سال ۹۷ است.

وی افزود: در چند ماه اخیر نکته ای که مورد توجه بود بعضی از فضاها در سال های گذشته عملیات مقاوم سازی آنها شروع شده بود اما به اتمام نرسیده بودند که در اول مهرماه این فضاها به بهره برداری می رسند.