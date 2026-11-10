به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا سعیدی پیش‌ازظهر سه‌شنبه در سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال در تالار وحدت دانشگاه تبریز، کاهش نرخ فرزندآوری را از عوامل مؤثر بر تغییر ساختار جمعیتی کشور دانست و اظهار کرد: طی دو دهه اخیر، الگوی فرزندآوری در خانواده‌های ایرانی دستخوش تغییرات چشمگیری شده و میانگین تعداد فرزندان از ۶ تا ۷ فرزند به حدود یک‌ونیم فرزند کاهش یافته است.

رئیس مرکز جوانی جمعیت با اشاره به پیامدهای این تغییر در ساختار سنی جامعه، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای برخورداری از جمعیتی سالم و فعال در سال‌های آینده تأکید کرد و گفت: سالمندی فعال و سالم موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً به دوران پس از ۶۰ سالگی محدود کرد؛ بلکه زمینه‌های آن باید از دوران کودکی و جوانی شکل بگیرد.

سعیدی با بیان اینکه پرورش شهروندان سالم و پویا نیازمند برنامه‌ریزی از سال‌های نخست زندگی است، افزود: برای داشتن سالمندانی سالم، بانشاط و فعال در آینده باید از دوران کودکی و جوانی به سلامت و توانمندی افراد توجه شود.

وی همچنین افزایش امید به زندگی را در کنار رشد جمعیت سالمند، نیازمند توجه بیشتر نظام سلامت دانست و اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد تخت‌های بیمارستانی کشور در اختیار سالمندان بیمار قرار دارد که این آمار هشداری جدی درباره پیامدهای سالمندی جمعیت و ضرورت بازنگری در سیاست‌های سلامت و جمعیت است.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، تغییر سیاست‌ها و اصلاح رویکردهای موجود را از الزامات مواجهه با تحولات جمعیتی برشمرد و تأکید کرد: دستیابی به جامعه‌ای سالم با شهروندان و سالمندان فعال، پویا و کنشگر، مستلزم فراهم‌کردن بسترهای لازم و اتخاذ سیاست‌های متناسب با نیازهای جمعیتی کشور است.