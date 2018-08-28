اعزام دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر به آلمان

محمدرضا ملک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آزمایشگاه سیستم های اطلاعات مکانی همراه و فراگیر سه سال گذشته توسط من به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه خواجه نصیر راه اندازی شد و در این آزمایشگاه با دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت می کنیم.

وی افزود: طبق پیگیری های صورت گرفته دانشگاه خواجه نصیر با موسسه DAD آلمان قرارداد همکاری منعقد شد و براین اساس ۱۵ دانشجوی فعال در آزمایشگاه سیستم های اطلاعاتی مکانی همراه و فراگیر دانشگاه ۲۷ تا ۷ مهرماه به کشور آلمان اعزام می شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر تاکید کرد: هدف از اعزام دانشجویان به کشور آلمان شرکت در کارگاه های آموزشی و تخصصی در دانشگاه های این کشور و تبادل تجربیات علمی و تحقیقاتی است.

ملک خاطرنشان کرد: در این کارگاه های مشترک نتیجه فعالیت های تحقیقاتی و علمی دانشگاه خواجه نصیر در حوزه سیستم های اطلاعای مکانی همراه و فراگیر ارائه می شود.

وی عنوان کرد: محققان کشور آلمان نیز نتیجه فعالیت های تحقیقاتی خود را به دانشجویان این دانشگاه ارائه خواهند کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر گفت: فعالیت های بین المللی دانشگاه ها نیازمند حمایت است و باید زیرساخت لازم برای اجرای این برنامه ها فراهم شود.

ملک اظهار داشت: در صورتی که زیرساخت لازم برای فعالیت های بین المللی فراهم شود قادر خواهیم بود در این زمینه به صورت نظام مند فعالیت کنیم.