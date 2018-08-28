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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

مدیرکل ارشاد اسلامی خراسان رضوی عنوان کرد:

برگزاری ۵ هزار جلسه قرآنی در خراسان رضوی

برگزاری ۵ هزار جلسه قرآنی در خراسان رضوی

مشهد-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: بیش از ۵ هزار جلسه قرانی در خراسان رضوی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، جعفر مروارید صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی فعالان و مدیران قرآن و عترت استان اظهار کرد:در استان بالغ بر۵ هزار جلسه قرآنی برگزار می شود و همچنین هزار و ٣٠٠ فعال قرآنی همراه با بیمه به فعالیت قرآنی مشغول هستند.

وی افزود: ما خادم جامعه قرآنی هستیم و با ارائه طرح ها و ایده های شما می توانیم راهی برای هم افزایی و شکوفا کردن فرهنگ قرآنی در جامعه داشته باشیم .

مدیر کل ارشاد خراسان رضوی ادامه داد: این اداره  پیش از آنکه وظیفه اجرایی داشته باشد، دارای نقش هدایتگری، حمایتگری و نظارت است و در زمینه برگزاری جشنواره ها، همایش ها و موسسات و انجمن های قرآنی باید ورود پیدا کنند.

وی گفت:اکثر حاضرین در جلسه را بانوان فعال قرآنی تشکیل می دهند و این مایه افتخار است که بانوان به عنوان تربیت کنندگان فرزندان درحوزه قرآنی فعالیت دارند و این ویژگی در پرورش کودکان تاثیربسزایی خواهد داشت و به نوعی آینده کودک و نوجوان بیمه خواهد شد .

مروارید بیان کرد:این نشست های هم اندیشی مستمر برگزار خواهد شدتا بتوانیم با بهره گیری از ایده های شما و هم افزایی دستگاه های متولی گام موثری در ترویج فرهنگ قرآنی درجامعه برداریم .

وی خاطر نشان کرد:از سال ٩٢ تاکنون، یکصد و سه موسسه قرآن و عترت در استان  از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اخذ کرده اند و  برگزاری سیزده دوره نمایشگاه قرآن و عترت،سه دوره جشنواره آیات،پانزده دوره آزمون های مسابقات قرآن از  افتخارات این اداره است.

همچنین در این نشست حجت الاسلام کاظمی نسب معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی  اظهار کرد: هدف از تشکیل این جلسه شفاف سازی در ارائه آیین نامه های قرآنی است و تلاش داریم آیین نامه های مربوط به حمایت و ارائه خدمات توسط این وزارتخانه را برای اهالی قرآن به صورت شفاف مطرح کنیم.

کد مطلب 4387255

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