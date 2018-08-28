به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، به نمایندگی از طراحان سؤال از رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران حضور یافت و به بیان نکاتی در خصوص این سؤالات و هدف از طرح‌ آنها و نیز آینده رابطه دولت و مجلس پرداخت.

وی با بیان اینکه امروز شاهد یک تغییر رویه اساسی و جدی در مجلس نسبت به رویه‌های ناخواسته‌ قبلی بودیم، اظهار داشت: امروز سؤال‌کنندگان از رئیس‌جمهور بر محتوای کلام تمرکز داشتند و حرمت‌ها رعایت شد و تریبون مجلس به مسائل استدلالی اختصاص یافت.

مصری افزود: علتش هم این بود که به دنیا بفهمانیم که آنچه در قانون اساسی مترقی نظام جمهوری اسلامی آمده، بر اساس مردم‌سالاری دینی است و می‌تواند در قالب منطقی دنبال شود تا افراد حرف همدیگر را بشنوند و با رأی‌گیری، نظر خود را بدهند؛ این یعنی تریبون مجلس جای تخاصم نیست و جای بحث و کلام است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این نکته باعث می‌شود در چنین مواقعی که نمایندگان از رئیس‌جمهور سؤال دارند، این موضوع تبدیل به شروع عملیات اصلاحی در کشور شود؛ یعنی امروز نمایندگان ضمن ارائه سؤالات خود، با ارائه الگویی از گفت‌وگوی ملی، نظر خود را ارائه کردند.

وی تأکید کرد: فردا باید شروعی به سمت برنامه‌های دولت برای چهار سؤالی باشد که نمایندگان قانع نشدند و البته مجلس نیز در این رابطه برای کمک به دولت کاملاً آماده است.

مصری در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پس از ارجاع سؤالات و پاسخ‌ها به قوه قضائیه، سازوکار رسیدگی در دستگاه قضا چگونه خواهد بود، تصریح کرد: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، سؤالات باید به قوه قضائیه ارجاع شود اما ما بیش از آنکه به دنبال ارجاع سؤالات بوده باشیم، دنبال اصلاح امور بوده‌ایم؛ اگر دولت نیاز به کمک داشته باشد، آماده‌ایم و امیدواریم دولت لوایح مورد نیاز را با دوفوریت ارائه کند تا بررسی کنیم.

وی اظهار داشت: سازوکار بررسی در قوه قضائیه نیز با تشخیص قاضی، استدلال‌های طرفین را بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد.

نماینده طراحان سؤال از رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ما به دنبال حل مسئله بوده‌ایم، نه مچ‌گیری گفت: در رابطه با سؤالی که در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری مطرح شد، با تیمی که در مجلس و همراه با قوای دیگر تشکیل شد، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به خسارت‌دیدگان پرداخت شد تا مشکل آنها حل شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بحران ارزی اخیر ناشی از پرداخت این ۲۰ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران این مؤسسات مالی بوده؟ گفت: اصلاً این‌طور نبوده است؛ ۲۰ هزار میلیارد تومان این مسائل را ایجاد نمی‌کند.

مصری همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص توئیت یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه در صورت قانع نشدن مجلس، استیضاح رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود، تصریح کرد: من به اظهارات اشخاص کاری ندارم اما سؤال‌کنندگان به دنبال حل مشکل بوده‌ایم.

نماینده طراحان سؤال از رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا نمایندگان خودشان برنامه کارشناسی برای پاسخ به سؤالات دارند یا خیر، تأکید کرد: قطعاً نمایندگان برنامه دارند؛ به عنوان مثال در موضوع نرخ ارز ما در بودجه ۹۷ نرخ شناور مدیریت شده را تصویب کردیم، لذا ارز ۴۲۰۰‌ تومانی خلاف قانون بود و باید بازار ثانویه ارز ایجاد می‌شد اما پس از دو، سه ماه گفت‌وگو با دولت، نظر مجلس را پذیرفتند و این بازار ایجاد شد، بنابراین شتاب نرخ ارز قدری کاهش یافت.

مصری با بیان اینکه ما مشتاق تشکیل اتاق فکر مشترک با دولت برای رفع مشکلات مردم هستیم، خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های تخصصی در این رابطه آماده‌اند اما چون طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، تصمیمات مجلس نباید بار مالی داشته باشد، ارائه لایحه از سوی دولت بهتر می‌تواند راهگشا باشد؛ بنابراین منتظریم که اگر دولت لایحه‌ای دارد، ارائه کند.