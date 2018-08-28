انتقاد مدیر خانه موسیقی از موسیقی پاپ/ مواظب گوش هایمان باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش آشیق های خانه موسیقی دوشنبه پنجم شهریور ماه با حضور تعدادی از هنرمندان در تالار فرهنگ و هنر پژوهشکده هنر جهاد دانشگاهی برگزار شد.

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در ابتدای این برنامه گفت: خانه موسیقی ابتدای تاسیس همه شاخه های موسیقی را دور هم جمع کرد و این خانه از ابتدا با همگرایی گسترده هنرمندان تشکیل شد. در این بیست سال خانه پربارتر و گسترده تر شد و امروز بیش از ۱۶ هزار نفر عضو هنرمند از سراسر کشور داریم.

وی افزود: بخش مهمی از موسیقی ما در شاخه نواحی مختلف است و این نیازی به گفتن ندارد که ریشه موسیقی اصیل ما در موسیقی اقوام است. بخش پرافتخاری از موسیقی ما موسیقی آذری است و امیدواریم این موسیقی هر روز بتواند مجال بیشتری برای کار پیدا کند.

برنامه های سازمان یافته برای خراب کردن گوش مردم

این خواننده موسیقی ایرانی بیان کرد: امروز موسیقی ما در حال بالندگی است و ما امروز کودکان و نوجوانانی داریم که با اشتیاق موسیقی را دنبال می کنند اما نگرانی عمیقی هم دارم که باید این را به عنوان یک هشدار بیان کنم. ما نباید اصالت های مان را فراموش کنیم. ‌امروزه گوش مردم از اصالت فاصله گرفته است و این اتفاق بد برای همه موسیقی های خوب ما افتاده است. وقتی امروز رسانه با ما همکاری و همراهی ندارد باید خود رسانه باشیم و اصالت ها را پاس بداریم.

نوربخش در بخش دیگری از سخنانش نسبت به رواج موسیقی های نادرست در جامعه انتقاد کرد و گفت: چیزی که امروز به عنوان موسیقی پاپ به خورد مردم می‌دهند از هنجارهای درست موسیقی پاپ پیروی نمی‌کند. گویا برنامه ریزی سازمان یافته ای وجود دارد که گوش مردم را خراب کنند و متاسفانه در خیلی از بخش ها این اتفاق افتاده است. امروز افرادی می‌آیند که در مدت کوتاهی مخاطب ۱۰ هزار نفری پیدا می‌کنند در حالی که نه شعرشان و نه موسیقی‌شان درست است و از هیچ هنجاری پیروی نمی کند. فکر می‌کنم این مساله در موسیقی آذری هم اتفاق افتاده که باید مراقب آن بود. این موسیقی هم باید هنجارهایش، سازهایش و نغمه و نواهایش پاس داشته شده و گسترش پیدا کند.

سرنوش بیمه تامین اجتماعی آشیق ها

نوربخش در بخش دیگر صحبت هایش گفت: بیمه هنرمندان موسیقی از بیمه تامین اجتماعی گرفته تا بیمه تکمیلی به صورت انحصاری از طریق خانه موسیقی ایران و با همکاری صندوق اعتباری هنر انجام می‌شود.

وی افزود: گاهی شنیده می شود افرادی در آذربایجان‌شرقی و غربی لیستی از اسامی هنرمندان جمع می‌کنند و به آنها وعده بیمه می‌دهند که باید این را اینجا اعلام کنم تلاشمان همیشه این بوده که هیچ گاه متفرق نباشیم. ما اگر بخواهیم تشکل های جداگانه درست کنیم به نفع موسیقی قدم برنداشته ایم.

خیلی ها برای تفرقه افکنی میان آشیق ها تلاش کردند

داریوش پیرنیاکان دبیر و سخنگوی شورای عالی خانه موسیقی و رییس کانون نوازندگان سنتی هم گفت: خیلی از اوقات قصد بر این بوده که آشیق ها از خانه موسیقی جدا شوند ولی من با توجه به اینکه هنرمندان همه شاخه های مختلف موسیقی در خانه موسیقی حضور دارند گفتم باید این عزیزان هم در اینجا حضور داشته باشند، اما متاسفانه بعضی بوده و هستند که به ایجاد تفرقه بین آشیق ها تلاش کردند که این کار درستی نیست.

وی افزود: در اینجا هم از هموطنان آذری می خواهم در همه عروسی ها و جشن ها از موسیقی آشیقی استفاده کنید تا این موسیقی پایدار بماند.

در این برنامه گروه ها و هنرمندانی به سرپرستی ایاز شجاعی، علی حسینی، امیر سرابی، آشیق حسن محمدیان، آیت قنبری، رمضان خدابنده لو، عباس ستاری، گلابعلی داوود بیگی، محسن شیری، اکبر باقری، ایمران حیدری، علی بابایی، محبوب خلیلی، از شهر های تهران، کرج، تبریز، میانه، هشتگرد، ساوه، قم و زنجان به اجرای برنامه پرداختند.