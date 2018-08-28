به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از ابلاغ ضوابط جدید کسر خدمت فرزندان ایثارگران به نیروهای مسلح خبر داد.

وی افزود: به منظور فراهم کردن زمینه استفاده کلیه فرزندان ایثارگران از تسهیلات کسر خدمت، بنا به توافق به عمل آمده میان مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح، به ازای هر درصد جانبازی، هر ماه اسارت و هر ماه رزمندگی ۱۲ روز کسر خدمت به فرزندان ایثارگران تعلق می گیرد که ضوابط اجرایی این مقررات به نیروهای مسلح ابلاغ شده است.

وی درباره فرآیند انجام کار افزود: فرآیند اخذ گواهی و ثبت کسر خدمت برابر روال گذشته است. بدین ترتیب که رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران برای دریافت گواهی مربوط باید به یگان های محل خدمت خود در نیروی زمینی، هوایی، دریایی و پدافند هوایی و رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیجیان رزمنده هم به سپاه های استان های و سازمان بسیج مراجعه کنند.

سردار کمالی ادامه داد: رزمندگان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز می بایست به انتظامی استان ها و جانبازان و آزادگان هم به بنیاد شهید و امور ایثارگران مراجعه نمایند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در عین حال یادآور شد که مصوبه قبلی در خصوص معافیت فرزندان رزمندگان دارای ۲۸ و ۲۹ ماه سابقه که در حال اجرا می باشد، تا سقف ۲۰ هزار نفر پیش بینی شده برای سال ۹۶ همچنان به قوت خود باقی است.

سردار کمالی تاکید کرد: کسر خدمت صرفا به کارکنان وظیفه غیرغایب که اشتغال به خدمت دارند، تعلق می گیرد؛ بنابراین کارکنان وظیفه هنگام مراجعه به مبادی ذکر شده باید گواهی اشتغال از محل خدمت یا برگ اعزام به خدمت به همراه داشته باشند.