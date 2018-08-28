سفرا و همسران‌ آنها مهمانان خارجی «همدان ٢٠١٨»!/بنگلادش برنده شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مجمع گفتگوی همکاری‌های آسیا، شهر همدان از کشور ایران به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی انتخاب شد و قرار بر این بود که این شهر در سال ٢٠١٨ میزبان باشد به همین دلیل از مهمانان خارجی زیادی برای حضور در این برنامه دعوت شد. همچنین از مدتها پیش برای حضور نمایندگانی از ٣٢ کشور عضو این مجمع نیز برنامه ریزی های لازم و دعوتها انجام گرفته بود.

تغییر زمان برگزاری رویداد همدان ٢٠١٨ از تیر به شهریور ماه که گویا به درخواست استانداری بوده، به بهانه تطابق این رویداد موجب شد تا برخی ناهماهنگی‌ها در دعوت از مهمانان انجام گیرد و بسیاری از آنها برای شرکت در مراسم شهریور ماه منصرف شوند.

در نهایت در مراسم روز پنجم شهریور که مراسم افتتاحیه بود معاون مالی وزارت فرهنگ، مشاور گردشگری و یک فعال در زمینه تورگردانی از کشور افغانستان، چهار نفر از عراق، دو نفر از کامبوج به همراه معاون مدیرکل توسعه گردشگری و همکاری‌های بین الملل، دبیرکل مجمع ACD به همراه همسر و هماهنگی کننده ارتباطات سیاسی، سفیر اسپانیا در ایران به همراه دختر و همسر، سفیر آذربایجان به همراه دبیراول، سفیر گرجستان در ایران و راننده ،دبیر اول سفارت ژاپن در ایران و راننده، رایزن اقتصادی ویتنام، سه نفر از سفارت کره جنوبی در ایران، سه نفر از سفارت فیلیپین در ایران، چهار نفر از سفارت بنگلادش، سفیر ازبکستان در ایران به همراه دبیر سوم سفارت پاکستان، چهار نفر از سفارت اندونزی و سه نفر از سفارت تایلند در این مراسم حضور پیدا کردند معمولا سفرای کشورهای خارجی در ایران همیشه در همه برنامه های سازمان میراث فرهنگی حضور دارند تا مسوولان این سازمان، برنامه خود را بین المللی بنامند.

جالب اینجاست که محمد محب خدایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی پاسخ خبرنگاران را در این باره اینطور داد که مهمانان را دعوت کرده و اکنون از ١۵ کشور به این برنامه آمده اند. منظور محب خدایی از مهمانان ١۵ کشور احتمالا همین سفرا و همسران آنهاست!

در نهایت پاسخ اصلی را دبیرکل مجمع گفتگوی همکاری های آسیا داد و گفت: چون سمینار دیگری درباره جذب توریست در بنگلادش هفته دیگر برگزار می‌شود ، اعضا به آن کشور می‌روند.

باندیت لیمچون ادامه داد: ما تلاش کردیم که آنها به همدان بیایند اما در این فرصت کم توانستیم تنها برخی از نمایندگان را با خود همراه کنیم و بقیه افراد به بنگلادش رفتند با این وجود من حتما درباره آنچه که در همدان رخ داده صحبت می کنم و تبلیغ و اطلاع رسانی های لازم را انجام می‌دهم. در ماه اکتبر نیز برنامه دیگری در ایران درباره جذب توریست برگزار می‌شود و امیدواریم تبلیغات لازم را انجام دهیم.