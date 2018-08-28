ایران میزبان اجلاس جهانی ISSN در سال ۲۰۲۰ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، صالح زمانی، مشاور امور بین الملل ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این خبر را پس از ملاقات با گائل بکت، مدیر ISSN در امور بین الملل اعلام کرد.

در این نشست که در حاشیه هشتادمین مجمع جهانی کتابداری در کوالالامپور برگزار شد، بکت نتیجه بررسی‌ها را مثبت ارزیابی و ایران را میزبانی شایسته برای این مجمع توصیف کرد.

پیشنهاد میزبانی ایران، در نشست سال گذشته این مجمع در مراکش تسلیم هیات مدیره ISSN شده بود.

ISSN مخفف عبارت انگلیسی International Standard Serial Number است و به عنوان شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها (شاپا) تعریف می‌شود که شماره هشت رقمی منحصربه‌فردی است و برای مشخص کردن یک نشریه دوره‌ای چاپی یا الکترونیکی به کار می‌رود. کدهای ISSN از جانب شبکه‌های مراکزی بین‌المللی که قالب آن‌ها در کتابخانه‌های ملی کشورهای مختلف قرار دارند و همچنین مقر اصلی این سازمان در پاریس تعیین می‌شوند. سازمان استاندارد بین‌المللی ISSN یک سازمان نیمه دولتی است که در سال ۱۹۷۴ با امضای یک موافقتنامه بین یونسکو و دولت فرانسه تأسیس شده است.

امضای تفاهم‌نامه میان کتابخانه ملی ایران با کتابخانه ملی مالزی و کتابخانه بوریس یلتسین روسیه

خبر دیگر از هشتادمین مجمع جهانی کتابداری اینکه اجلاس روسای کتابخانه های ملی (CDNL) روز گذشته در کوالالامپور پایتخت مالزی، با حضور نمایندگانی از بیش از ۷۰ کشور در موزه سلطنتی کوالالامپور برگزار شد.

در این نشست، گزارشی از موضوعات دستور جلسه سال گذشته جهت پیگری ارائه شد. سپس رییس کتابخانه ملی مالزی خیر مقدم و خوش آمد گفت و همین طور گلوریا پرز سالمرون، ریاست ایفلا و همین طور جرالد لایتنر، دبیرکل این مجمع نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.

نشست عصر این مجمع با همفکری همه نمایندگان حاضر درباره نگرانی ها و فرصت های موجود در کتابخانه های ملی زمینه را برای اشتراک ایده ها فراهم آورد. در این نشست صالح زمانی و فریبرز خسروی صندلی های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در این نشست را نمایندگی کردند.

همچنین عصر دیروز، یادداشت تفاهم همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با کتابخانه ملی مالزی، میزبان هشتاد و چهارمین نشست جهانی ایفلا امضا شد.

این تفاهم نامه که در ملاقات فریبرز خسروی، معاون پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با نفیسه احمد، رئیس کتابخانه ملی مالزی به امضای دو طرف رسید، زمینه های لازم برای توسعه همکاری ها را فراهم می‌کند. بر اساس این تفاهم نامه دو طرف متعهد شدند که در زمینه دیجیتال و پژوهش های اسلام شناسی اقدامات مشترک را برنامه ریزی کنند.

خسروی همچنین تفاهم‌نامه‌ای را با رئیس کتابخانه بوریس یلتسین در مسکو روسیه به امضا رساند.