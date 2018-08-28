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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۲۸

تیزر جدید «داش آکل» رونمایی شد/ اکران از فردا

تیزر جدید «داش آکل» رونمایی شد/ اکران از فردا

فیلم سینمایی «داش آکل» از فردا چهارشنبه ۷ شهریورماه به نمایش عمومی درمی‌آید.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «داش آکل» ساخته محمد عرب از فردا چهارشنبه هفت شهریور ماه در سینماهای سراسر کشور اکران می شود.

در آستانه اکران، تیزر جدید این فیلم رونمایی شد.

حسین یاری، مهران غفوریان، هلیا امامی، محمدرضا شریفی‌نیا، فاطمه گودرزی، علی صادقی، مهرداد ضیایی، نیما شاهرخ‌شاهی، ارژنگ امیرفضلی، امیرحسین صدیق، قدرت‌الله صالحی، الله‌قلی نظری، محسن افشانی، ارسلان قاسمی، علی مسعودی، امین ایمانی، رضا عزیزی، ایمان صفا، رضا هاشمی، علیرضا بابایی، صادق حدادی، طاها عرب، محمدرضا زاهدی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«داش‌ آکل» برگرفته از قصه‌ صادق هدایت با فیلمنامه منصور براهیمی رابطه‌ عاشقانه‌ای را روایت می‌کند که لوطیان و قدّاره‌کشان هنوز پس از گذشت سال‌ها همچنان آواز عشق مرجان را سر می‌دهند.

کد مطلب 4387703
زهرا منصوری

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