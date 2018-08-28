حلقه های فیلم مصاحبه با ۱۴۳۶ سینماگر فایل دیجیتال شد/ تاسیس سالن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، علیرضا قاسم خان مدیرعامل موزه سینما درباره فعالیت‌های انجام شده در موزه سینما طی ماه‌های اخیر اظهار کرد: موزه سینما در جهت اهداف کلی شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) در توجه به معلولان و همچنین برای همسوسازی فعالیت‌های خود با اهداف جهانی موزه ها در گام نخست برای خدمات دهی بهتر به مخاطبان معلول اقدام به طراحی و چاپ بروشور به خط بریل برای نابینایان کرد.

مدیرعامل موزه سینما با اشاره به برگزاری کلاس‌های آموزشی، افزود: دوره اول این کلاس ها با نام «اسطوره و سینمای ایران» توسط نامورمطلق و «سینما و ادبیات» توسط بنی اردلان و کلاس های آموزشی پرسنل موزه سینما با همکاری مدرسه ملی سینما و کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم) با موضوع ارتقای دانش و مهارت تخصصی کارکنان موزه سینما و دیگر موزه داران در خرداد ماه سال جاری به مدت یک هفته برگزار شد.

مدیرعامل موزه سینما گفت: در پی همکاری های فرهنگی و سینمایی میان موزه سینما و بخش فرهنگی سفارت ایتالیا در تهران سه فیلم «نابغه جوان»، «شالا» و «خانواده مالاولیا» در موزه سینما به نمایش در آمد و این همکاری ها در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

وی برگزاری آیین بزرگداشت فیلمبرداران سینمای ایران با همکاری خانه سینما، رونمایی از کهن‌ترین سند سینمای ایران با همکاری کاخ گلستان، برگزاری اولین نمایشگاه های فصلی و تک اثر، همکاری با ایکوم ایران و برج موزه- آزادی در برگزاری نمایشگاه عروسک در گذر زمان، همکاری با باغ موزه -هنر ایرانی در برگزاری نمایشگاه «مثل یک قصه» روایتی از خسرو سینایی را از دیگر فعالیت های موزه سینما عنوان کرد.

مدیرعامل موزه سینما اظهار کرد: ۱۶۴۶ حلقه فیلم ضبط شده تاریخ شفاهی که شامل مصاحبه با ۱۴۳۶ نفر از هنرمندان سینمای ایران قبل و بعد از انقلاب می شود به فایل دیجیتال تبدیل شد.

قاسم خان با اشاره به برترشدن موزه سینما گفت: موزه سینمای ایران در آیین انتخاب موزه برتر که هر ساله توسط کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم) برگزار می شود برای عملکرد خود در سال ۹۶ در بین موزه های متوسط دولتی در شاخص حفاظت و نگهداری برتر شناخته شد.

وی از جمله اقدامات مهم موزه را ساخت سالنی جدید دانست و عنوان کرد: در این راستا موزه سینما ابعاد گسترده تری به فعالیت موزه ای در موزه سینما داده است. سومین سالن سینمای موزه با نام «سینما تمدن» با ظرفیت ۵۴ نفر در طبقه زیرین ساختمان اداری موزه ساخته شده است و به زودی با نصب تجهیزات صوتی- تصویری به بهره برداری می رسد. از این سالن برای امور آموزشی، جلسات نقد و بررسی، نمایش فیلم های خاص و سینمای «هنر و تجربه» استفاده می شود.

مدیرعامل موزه سینما با اشاره به چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: موزه سینما برنامه هایی همچون برگزاری نمایشگاه پوستر و کارگاه نقاشی سردر سینما توسط پیشکسوتان همچون محمدعلی باطنی با همکاری خانه هنرمندان، جلسات فیلم چهل سال سینمای ایران، آماده سازی، گردآوری و تدوین مجموعه کتاب های بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و انتشار ۱۵ جلد کتاب به مناسبت چهل سالگی سینمای ایران با همکاری بنیاد سینمایی فارابی با عناوینی چون مقدمه ای بر تاریخ تحلیلی سینمای ایران، معرفی جوایز سینمای ایران و مروری بر چهل سال سینمای ایران را در نظر دارد.

وی درر پایان درباره فعالیت های آینده موزه نیز گفت: بیمه اموال موزه ای و فرهنگی مطابق با آیین نامه کشوری، راه اندازی گالری ویژه فیلم مستند و انیمیشن در فضای نمایشگاهی موزه، برپایی نمایشگاه باغ فردوس در گذر زمان، اجرای کنسرت های موسیقی فیلم، برپایی نمایشگاهای موقت و موضوعی، برنامه های نمایش و بررسی فیلم های دوره نئورئالیسم ایتالیا، کمک به ایجاد شعبه موزه سینما در چهار استان کشور، کمک به راه اندازی موزه مجازی سینما و مرمت و بازسازی عمارت باغ فردوس از جمله برنامه هایی است که موزه سینما درصدد انجام آن است