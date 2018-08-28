۱۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرکزی توقیف شد/ دستگیری ۷ قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سید نورالدین حسینی اظهار داشت: به دنبال برنامه ریزی عملیاتی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا، طرح ویژه پلیس استان مرکزی با اولویت نظارت بر کالاهای گمرکی، دخانی و ترانزیتی تهیه و به مدت دو روز در سطح استان اجرایی شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: در اجرای این طرح با بهره گیری از سامانه پایشی گمرک ایران، هفت قاچاقچی کالا شناسایی و در عملیات هایی جداگانه دستگیر شدند.

حسینی ادامه داد: طی اجرای این طرح ۱۲ میلیارد و ۳۱۵ میلیون ریال انواع کالای قاچاق کشف و هفت دستگاه وسیله نقلیه نیز از قاچاقچیان توقیف شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد:‌ دستگیر شدگان در این عملیات ها با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.