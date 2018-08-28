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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۵۵

امروز سه شنبه ۶ شهریور

اصغر معینی ایفاگر نقش مصدق در «معمای شاه» درگذشت

اصغر معینی ایفاگر نقش مصدق در «معمای شاه» درگذشت

اصغر معینی بازیگر تئاتر و تلویزیون امروز سه شنبه ۶ شهریور بعد از مدت ها مبارزه با بیماری سرطان، دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر معینی بازیگر تئاتر و تلویزیون که متولد سال ۱۳۳۵ بود، بعد از مدت ها مبارزه با بیماری سرطان استخوان، امروز سه شنبه ۶ شهریور و در سن ۶۲ سالگی دار فانی را وداع گفت.

آخرین نقش آفرینی اصغر معینی در تلویزیون به مجموعه تلویزیونی «معمای شاه» به کارگردانی محمدرضا ورزی مربوط می شود که در آن مجموعه نقش مصدق را ایفا کرد.

آخرین تجربه حضور وی بر صحنه تئاتر نیز ایفای نقش ابوخمیس در نمایش «سهروردی» به کارگردانی شکرخدا گودرزی بود.

خبرگزاری مهر درگذشت اصغر معینی را به خانواده این هنرمند و خانواده فرهنگ و هنر ایران تسلیت می گوید.

کد مطلب 4387902
فریبرز دارایی

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