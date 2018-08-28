سرلشکر باقری انتصابات جدید در سپاه را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح طی پیام های جداگانه، انتصاب سرداران تنگسیری و فدوی به فرماندهی نیروی دریایی و معاونت هماهنگ کننده سپاه را تبریک گفت که متن این دو پیام به شرح زیر است:

برادر ارجمند دریادار پاسدار علی فدوی

با سلام و تحیات الهی

حسن اعتماد فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) در انتصاب جنابعالی به سمت معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نشانگر تعهد، شایستگی و قابلیت‌های آن برادر عزیز برای موفقیت در این مسئولیت خطیر است را تبریک عرض می‌نمایم.

بی‌تردید اشراف و شناخت عمیق شما از مجموعه مبارک و مقتدر سپاه و توانمندی‌ها و قابلیت‌های نخبگی و ظرفیت‌های کارشناسی موجود در این نهاد انقلابی و مردمی پشتوانه ارزشمند و مطمئنی است تا ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کارآمدتر از گذشته نیل به پیشرفت و آمادگی‌های همه جانبه برای پاسداری از انقلاب و حفظ دستاوردهای آن در تعامل سازنده و هم‌افزا با ستاد کل و سایر سازمان‌های نیروهای مسلح و ملحوظ داشتن تدابیر فرماندهی محترم کل سپاه را اسباب رضایت معظم‌له و خرسندی و اطمینان ملت ایران قرار دهد.

با قدردانی و سپاس از خدمات و مجاهدت های ماندگار جنابعالی طی دوره تصدی فرماندهی نیروی دریایی سپاه موفقیت و سربلندی آن سردار خردمند، مخلص و جانباز در این سنگر مبارک تحت عنایات حضرت بقیه‌الله‌العظم (عج) و تبعیت از نایب برحقش مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را از درگاه کبریایی مسئلت دارم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر پاسدار محمد باقری

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برادر ارجمند دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری

با سلام و تحیات الهی

حسن اعتماد فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) در انتصاب جنابعالی به سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مؤید تعهد، شایستگی و قابلیت‌های آن برادر عزیز است را تبریک عرض می‌نمایم.

اطمینان دارم تجارب ارزنده و توانمندی‌های مدیریتی و حرفه‌ای شما طی سالیان خدمت و نقش‌آفرینی در نیروی دریایی سپاه پشتوانه ارزشمندی در پیگیری و تحقق منویات و انتظارات معظم‌له در عرصه‌های مختلف مأموریتی با بهره‌گیری از کارکنان متدین و انقلابی، ارتقاء آموزش و مهارت‌ها و تجهیزات و امکانات دریایی، اشراف اطلاعاتی توأم با رشد روز افزون توان و آمادگی‌های رزمی، تعالی معنوی و بصیرتی ، توجه به نیازهای معیشتی و... با رویکرد ساخت نیروی دریایی متحرک و رو به رشد تراز انقلاب اسلامی در تعامل اثربخش و هم‌افزا با خانواده سپاه و بسیج و بخش‌های مرتبط لشگری و کشوری در امور دریایی به شمار می‌رود که به فضل الهی با هوشمندی و عمل جهادی و انقلابی تبلور و عینیت خواهد یافت.

موفقیت و سربلندی آن فرمانده مخلص و ولایی در این سنگر خطیر و راهبردی تحت عنایات حضرت بقیه‌الله العظم (عج) و تبعیت از نایب برحق مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی را از ذات اقدس احدیت مسئلت دارم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر پاسدار محمد باقری