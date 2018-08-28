اعضای یک باند سرقت در گلستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، علی اکبر جاویدان اظهار کرد: اعضای یک باند سه نفره سرقت سیم، کابل برق دستگیر و به ۳۱ فقره سرقت در آق‌قلا اعتراف کردند.

وی افزود: در پی افزایش سرقت سیم و کابل برق در شهرستان آق قلا، موضوع شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

جاویدان افزود: در ادامه تلاش‌ها و پیگیری‌ها، ماموران موفق شدند با روش‌های پلیسی و کنترل مجرمان، سرکرده این باند را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه وی را به همراه دو همدستش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی گلستان تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی و در تحقیقات تخصصی به ۳۱ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کردند.

وی با اشاره به تحویل هر سه سارق به مراجع قانونی، گفت: برخورد قاطع با سارقان و ایجاد ناامنی روانی برای آن ها، بالا بردن سطح آگاهی‌های انتظامی مردم و تشدید اقدامات پیشگیرانه در محله‌های جرم‌خیز باعث کاهش وقوع سرقت می‌شود.