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۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۰۳

/ زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران /

دانشکده علوم پزشکی در کرج راه اندازی می شود

دانشکده علوم پزشکی در کرج راه اندازی می شود

رئیس شبکه بهداشت و درمان کرج از راه اندازی دانشکده علوم پزشکی تا پایان سال 86 در کرج خبر داد.

دکتر کبری جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود : این دانشکده با مصوبه هیات دولت و با بودجه مستقل در کرج راه اندازی می شود و در رشته های مرتبط پزشکی دانشجو می پذیرد.

وی افزود : این دانشکده 3 دانشکده دیگر را در زیر مجموعه خود خواهد داشت و تا استقلال کامل و تاسیس دانشکده علوم پزشکی در کرج تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند.

دکتر جودکی خاطر نشان کرد : این دانشکده و دانشکده های زیر مجموعه در نخستین سال راه اندازی خود ظرفیت پذیرش 300 دانشجو در رشته های مامایی، پرستاری و چهار رشته مرتبط با بهداشت به تحصیل خواهند پرداخت.

این مسئول یادآور شد: احداث این دانشکده نیاز به زمینی با مساحت 200 هکتار دارد و در صورت معرفی مکان توسط ارگان های دولتی مستقر در کرج کار ساخت آن بزودی آغاز می شود و پیش بینی می شود در سال آینده دانشجو پذیرش کند.

کد مطلب 438833

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