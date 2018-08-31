ظروف نمدی هم به بازار آمد

عادله حسن پور هنرمند صنایع دستی و هنرمند نمدکار از شهر بیرجند استان خراسان جنوبی که در نمایشگاه ملی صنایع دستی نیز حضور پیدا کرده و محصول خود را به نمایش گذاشته است به خبرنگار مهر گفت: هنرمندان تنها به تولید زیرانداز نمد محدود نشده اند آنها از نمد استفاده های دیگری نیز می کنند مانند اینکه از آن برای سنجاق سینه، النگو و وسایل تزئینی بهره می برند این به آن معنی است که هنرمندان در استفاده از نمد خلاقیت به خرج می دهند ما هم به تولید ظروف کاربردی از نمد روی آورده ایم و چون کارهای ظریفی روی آن انجام می شود، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: زیر انداز خیلی استفاده می شد اما همه افراد جامعه آن را دوست نداشتند و به کار نمی گرفتند اما همه افراد کارهای ظریف کاری روی نمد را می پسندند. ما هم وقتی ظروف نمدی را به نمایشگاه صنایع دستی آوردیم با استقبال زیادی رو به رو شد مردم فکر نمی کردند که با نمد هم می شود، گلدان و ظروف و کاسه ساخت. اما این خلاقیت موجب جذب آنها شد.

حسن پور بیان کرد: زمانی که یک هنرمند با صنایع دستی مانند نمد کار می کند در طول کار متوجه می شود که می توان استفاده های دیگری نیز از نمد داشته باشد ما دو سال پیش اقدام به ایجاد خلاقیت با نمد کردیم و وقتی دیدیم که سوئدی ها توانسته اند از نمد ظرف بسازند ما هم آن را انجام دادیم و با استقبال رو به رو شد. حتی می توان با نمد ظروف ناموزون ساخت.

وی در ادامه گفت: قیمت یک کاسه یا گلدان نمدی معمولا ۸۰ تا ۱۳۰ هزار تومان است این نرخ برای محصولاتی است که با پشم خریداری شده از سالهای پیش تهیه شده است و اکنون تهیه مواد اولیه برای ساخت این ظروف هم گران شده است.