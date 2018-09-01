به گزارش خبرنگار مهر، سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی به عنوان بزرگترین رخداد صنایع دستی در کشور در روزهای پایانی هفته، بر خلاف روزهای دیگر شاهد حضور بازدیدکنندگان زیادی بود. این نمایشگاه با نمایشگاه فرش های دست بافت همزمان شده بود و هر کسی که به بازدید از نمایشگاه فرش می رفت؛ سراغی هم از صنایع دستی می گرفت.

در این نمایشگاه همچون سالهای گذشته هر یک از هنرمندان با اجاره غرفه هایی، صنایع دستی خودشان را به معرض نمایش و فروش می گذاشتند در این میان برخی از افراد همان روزهای اول به واسطه اینکه ابتکاری در ارائه محصول صنایع دستی خود داشتند، محصولاتشان را فروختند و به شهرشان برگشتند برخی دیگر در میانه نمایشگاه سفارش اضافه کردن به محصول غرفه هایشان را دادند و برخی دیگر اصلا فروشی نداشتند و تنها به واسطه اینکه با برخی از مخاطبان خود آشنا شوند و یا به مخاطبانشان اضافه شود، در این نمایشگاه شرکت کردند.

زهرا زاهدی یکی از هنرمندان صنایع دستی است که به این نمایشگاه، هنر مسگری خود را به نمایش گذاشته است؛ او می گوید که سال گذشته هم در این نمایشگاه شرکت کرده بودم و استقبال مردم از نمایشگاه سال گذشته بیشتر بود هر چند که دو روز اخر هفته بازدید کننده زیاد بود که آنها هم بیشتر بازدیدکنندگان نمایشگاه فرش بودند که سری هم به صنایع دستی زدند.

او می گوید که با این وجود سال آینده نیز در نمایشگاه شرکت خواهد کرد چون توانسته ارتباطات بیشتری با صادرکنندگان بگیرد.

در طول نمایشگاه مسئولان مربوط به صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی تقریبا هر روز حضور داشتند و هنرمندان به آنها نامه می دادند و یا درخواست های خود را مطرح می کردند به امید آنکه فرجی در کارشان شود. یکی از این افراد زن هنرمندی است که به تولید مانتوهای سنتی می پردازد او هم به خبرنگار مهر می گوید: یکی از مزیت های این نمایشگاه آن است که وقتی از استانهای دیگر می آییم می توانیم این مسئولان را رو در رو ببینیم بدون اینکه پروسه های طولانی را برای ملاقات با آنها طی کنیم. این شاید بهترین مزیت نمایشگاه باشد وگرنه نتوانسته ایم که محصولاتمان را به خوبی بفروشیم.

امروز هنرمندان صنایع دستی هر کدام با در اختیار داشتن کارت مربوط به نمایشگاه ؛ وسایل مربوط به غرفه شان را جمع می کنند و هر کدام به استانشان برمی گردند برخی از آنها بارشان خالی شده و برخی دیگر هم آنچه که آورده اند را برمی گردانند. این دسته از افراد می گویند که توان خرید مردم کم شده است و دیگر صنایع دستی که بیشتر جنبه تزئینی و فانتزی دارد، به کارشان نمی آید. به همین خاطر است که محصولاتمان برگشت خورده است.

بسیاری از آنها توانسته اند که پول اجاره غرفه شان را از محل فروش صنایع دستی شان در بیاورند. یکی از این هنرمندان شرکت کننده، محمدرضا معدنی پور منبت کار از استان البرز است که آثار حجم با چوب خود را به این نمایشگاه آورده است او در توضیح کارش می گوید که این کار تماما رنگ گیاهی خورده که با آوندهای چوب ترکیب شده است و با آن انواع ظروف آشپزخانه را می توان ساخت.

او می گوید: یک میلیون و۸۰۰ هزار تومان برای غرفه ۱۲ متری داده ایم و در نمایشگاه ده تا ۱۵ درصد آثارمان را ارزان تر از کارگاه و فروشگاهمان می فروختیم.

معدنی پور قصد دارد تا امسال عصایی بسازد و آن را به داوران یونسکو برای گرفتن مهر اصالت نشان دهد.

در این نمایشگاه برخی از صادرکنندگان و تجار خارجی نیز در غرفه ها حضور پیدا کردند و با هنرمندانی که کارشان را پسندیده بودند ارتباط گرفتند تا بتوانند بیشتر همکاری کنند. در این میان برخی از نمایندگان مجلس و هنرمندان نیز در این نمایشگاه شرکت کردند و با صنایع دستی کشورمان آشنا شدند غیر از هنرمندی که عنوان سفیر صنایع دستی را به او دادند.