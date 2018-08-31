وضعیت ترافیکی راه های کشور/محدودیت های تردد

به گزارش خبرگزاری مهر، برابر آخرین گزارش های دریافتی پلیس راهور از وضعیت ترافیک جاده های کشور، جنوب به شمال محور کرج_چالوس از ابتدای محور تا کیلومتر ۴ نیمه سنگین طول محور پر حجم و روان است. همچنین شمال به جنوب محور هراز محدوده های لاریجان و گزنک هم ترافیک پر حجم و روان گزارش شده است.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

بر اساس این گزارش محورهای که مسدود هستند:

۱- محور اولنگ-شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

۲- محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.

۳- استان ایلام محور دره شهر -پلدختر (محدوده واریانات چشمه شیرین) به علت ریزش کوه نیمه مسدود شد و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین می باشد.

۴- استان شمال خوزستان محور شوش-فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل. (تردد وسایل نقلیه سنگین ممنوع است)

۵- استان اردبیل محور گیوی-خلخال به علت نشست و رانش زمین مسدود گردید و مسیر جایگزین محور خلخال -فیروزآباد می باشد.

۶- استان ایلام محور ایلام-اسلام آباد(تونل اربعین) به علت رفع نقص سیستم روشنایی و تهویه مسدود گردید و مسیر جایگزین محور قلاجه می باشد.

محورهایی که دارای محدودیت می باشند:

۱- محور کرج-چالوس کیلومتر ۰ الی ۷۰ از مورخ ۱/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات روکش آسفالت اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.

۲- غرب استان تهران، آزادراه تهران-قم کیلومتر ۳۷ الی ۵۸ از مورخ ۱/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته به جر ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات نصب حفاظ بتنی مفصلی در رفوژ میانی اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.

۳- استان البرز، آزادراه تهران-کرج کیلومتر ۰ الی ۱۴ از مورخ ۱/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۵۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۳۰۰ روزهای چهارشنبه هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه اجرا با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.

۴- استان قزوین،آزادراه قزوین-رشت(پل یوز باشیجای-خلخال دشت) کیلومتر ۴۸ از تاریخ ۳/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات تعمیر و مرمت پل (خلخال دشت) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۵- استان قزوین،آزادراه های قزوین-زنجان کیلومتر ۰ الی ۶۵ و قزوین-رشت کیلومتر ۰ الی ۷۲ و قزوین-کرج کیلومتر ۰ الی ۶۵ از تاریخ ۵/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰, روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات رنگ آمیزی پایه های تابلوهای ترافیکی،گاباریت ها و پانل فلزی تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۶- محورهای قدیم قزوین-بوئین زهرا کیلومتر ۰ تا ۵۵ و آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر ۰ تا ۸۱ و محور قدیم قزوین-رشت کیلومتر ۰ تا ۷۳ از تاریخ ۲۲/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه،یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات تعمیر و نصب گاردریل، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۷- استان البرز، آزادراه تهران - کرج - قزوین، کیلومتر ۵۰۰+۱۶ (تیر ۲۸۰) تا ۲۴ (تیر ۴۰۰) از تاریخ ۵/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۵۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۳۰۰ هر هفته به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات حفاظ های صلب مفصلی تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۸- استان قزوین، آزادراه قزوین- زنجان، از تاریخ ۵/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ بعلت اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی و برداشت گاردریل به جزء روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۹- غرب استان تهران آزادراه ساوه-تهران کیلومتر ۳ الی ۳۵ از تاریخ:۱۹/۰۳/۹۷ الی ۲۰/۰۶/۹۷ از ساعت:۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه،یکشنبه،دوشنبه،چهارشنبه و همچنین پنجشنبه از ساعت:۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات درزگیری،لکه گیری و روکش آسفالت، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۹- غرب استان تهران محور رباط کریم –وهن آباد کیلومتر صفر الی ۱۲+۵۰۰ از تاریخ:۲۸/۰۳/۹۷ الی ۲۰/۰۶/۹۷ از ساعت:۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه،یکشنبه،دوشنبه،چهارشنبه و همچنین پنجشنبه از ساعت:۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات درزگیری،لکه گیری و روکش آسفالت، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۰- استان البرز، آزادراه کرج - قزوین، باند جنوبی حدفاصل شرکت سیپورکس تا کارخانجات نمازی کیلومتر صفر الی ۱۳ از تاریخ ۲۸/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری آسفالت تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۱- استان گیلان، باند شمالی آزادراه رشت- قزوین محدوده پل ولیعصر رودبار از تاریخ ۲۸/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه و از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه و از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات تعمیر پل ولیعصر رودبار تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۲- استان های مازندران و شرق استان تهران محور هراز محدوده تونل جدید آبشار کیلومتر ۹۹ الی ۱۰۱ از تاریخ ۲۸/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت(اجرای عملیات عمرانی تکمیلی اجرای سقف گالری در مقطع ورودی و خروجی تونل جدید آبشار) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۳- استان های مازندران و شرق استان تهران محور هراز محدوده تونل جدید آبشار کیلومتر ۵۰ الی ۵۱ از تاریخ ۲۸/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت(اجرای عملیات اصلاح قوس و برداشت پوزه سنگی) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۴- استان خراسان رضوی آزادراه مشهد-باغچه کیلومتر ۱ الی ۷ از تاریخ ۲۰/۰۳/۹۷ الی ۲۰/۰۶/۹۷ از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ به علت جمع آوری گاردریل و تهیه و نصب نیوجرسی بتنی،تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۵- استان قزوین، آزادراه قزوین- زنجان، از تاریخ ۶/۴/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ بعلت اجرای عملیات احداث روشنایی،تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی و خط کشی در محور فوق، به جزء روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۶- استان قم محور آزادراه قم –تهران(لاین غربی) کیلومتر ۵۰۰+۱۵ تا عوارضی قم از ۰۸/۰۴/۹۷ الی ۲۰/۰۶/۹۷ روزهای شنبه، یکشنبه،دوشنبه و چهار شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ و روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۴۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات بهسازی آسفالت،اجرای عملیات همزمان با عبور ترفیک،تنها دریک خط عبور رعایت جوانب احتیاط انجام میشود.

۱۷- استان قزوین، آزادراه قزوین- رشت کیلومتر ۰ تا ۷۲ از تاریخ ۹/۴/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۴۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۴۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت (اجرای عملیات تهیه، ساخت، نصب علائمو تابلوهای هدایت مسیر) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۸- استان قزوین، آزادراه قزوین- زنجان کیلومتر ۰ تا ۷۵ از تاریخ ۹/۴/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۴۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۴۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت (اجرای عملیات تهیه،ساخت،نصب علائمو تابلوهای هدایت مسیر) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۹- استان قزوین آزادراه قزوین_زنجان حد فاصل عوارضی شماره ۳ تا تاکستان کیلومتر(۳۵ تا ۵۲) از تاریخ (۱۷/۴/۹۷) الی (۹۷/۶/۲۰) روزهای شنبه از ساعت ۱۴۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۴۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات جمع آوری گاردریل دو موج وتهیه و نصب گاردریل سه موج تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام میشود.

۲۰- استان البرز آزاد راه کرج-قزوین باند جنوبی حد فاصل پل هشتگرد تا پل حصارک از تاریخ ۹۷/۰۴/۲۳ الی ۹۷/۰۶/۲۰ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۴۰۰ روزهای پنجشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات چند روز قبل و بعد تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری آسفالت تردد همزمان با اجرای عملیات تنها در یک سوم مسیر حرکت و با رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۲۱- استان های غرب تهران و قم،محور آزادراه تهران-قم(کیلومتر صفر الی ۳۰) از تاریخ ۹۷/۰۴/۳۰ الی ۹۷/۰۶/۲۰ روز های شنبه، یکشنبه و دوشنبه و چهار شنبه از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۷۰۰ و روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۴۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و همچنین روز های قبل و بعد از تعطیلات چند روزه،بعلت اجرای عملیات احداث نیوجرسی مفصلی، تردد همزمان با اجرای عملیات،تنها در یک خط عبور وبا رعایت جوانب احتیاط انتجام میشود.

۲۲- استان خراسان رضوی محور رشتخوار_خواف (فرعی جنگل) کیلومتر ۴۰۰+۶ الی ۸۰۰+۶ از تاریخ ۹۷/۰۴/۳۰ الی ۹۷/۰۶/۲۰ لز ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۶۰۰ بعلت احداث پل ۲ متری، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر احداثی انجام می شود.

۲۳- استان البرز محور کرج چالوس(محدوده پیچ آیینه) کیلومتر ۴۰۰+۶۴ از تاریخ ۹۷/۰۵/۲۰ الی ۹۷/۰۶/۱۳ از ساعت ۲۳:۰۰ الی ۰۵:۰۰ صبح روز بعد روز های یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و همچنین روز های قبل و بعد از تعطیلات چند روزه،بعلت اجرای عملیات تعمیر و مرمت گالری ها، تردد همزمان با اجرای عملیات عبور و با رعایت جوانب احتیاط انتجام میشود.

۲۴- استان البرز محور آزادراه تهران-کرج-قزوین(باند جنوبی حد فاصل پل کلاک تا پمپ بنزین آفتاب) از تاریخ:۰۳/۰۶/۹۷ الی ۱۴/۰۶/۹۷ از ساعت:۲۳:۰۰ الی ۰۴:۰۰ روز بعد،در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و همچنین روز های قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری آسفالت،محور مسدود بوده و مسیر جایگزین باند جنوبی پل کلاک به سمت جاده محصوص کرج می باشد.

۲۵- استان قزوین آزادراه آبیک-قزوین-زنجان حد فاصل ابتدای حوزه آبیک تا عوارضی شماره ۳,کیلومتر صفر الی ۸۰ از تاریخ ۱۰/۰۶/۹۷ الی ۱۵/۰۶/۹۷ از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه به علت اجرای عملیات نصب و تعویض نیوجرسی های تصادفی،تردد همزمان با اجرای عملیات عبور و با رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.