صاحبان خودروهای جدید تا یکسال حق فروش ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سعید باستانی درباره فروش و عرضه ۴۰هزار خودرو به بازار گفت: در نشست اخیر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر شرکت ایران خودرو، ۲۴هزار خودرو و شرکت سایپا ۱۶هزار خودرو دارد که برخی از قطعات خودروها کامل نیست و بر اساس جمع بندی جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت، مقرر شده قطعات وارداتی مربوط به خودروهای مذکور با سرعت از گمرکات ترخیص تا خودروها آماده تحویل به متقاضیان شوند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: مقرر شده فروش قطعی خودرو از روز شنبه هفته آتی به متقاضیان و مصرف کنندگان نهایی خودرو با کارت ملی انجام شود.

باستانی تصریح کرد: براساس تدابیر انجام شده و در راستای حذف دلالی کاذب در بازار خودرو، خریداران خودرو تا یکسال حق صلح یا به عبارتی فروش را به شخص دیگری ندارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد:پیش بینی می شود با عرضه ۴۰ هزار خودرو به قیمت فعلی به مصرف کننده واقعی، از دلالی کاذب در بازار خودرو جلوگیری شود البته انجام این مهم، باید تداوم یابد.