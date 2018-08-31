تیزر فیلم کوتاه «پاگرد» رونمایی شد/ اولین نمایش در ونیز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «پاگرد» به کارگردانی و نویسندگی محسن بنی هاشمی در هفتاد و پنجمین جشنواره بین المللی «ونیز» و در بخش مسابقه «افق های نو» حضور دارد.

این فیلم قرار بود در بیش از ۲ سانس به نمایش درآید که روز گذشته ۸ شهریور ماه در سالن پالا بیناله نمایش داده و در این بین از تیزر «پاگرد» رونمایی شد.

بخش «اُفق های نو» جشنواره ونیز توجه ویژه ای به فیلم های اول و استعدادهای جوان دارد و ۱۹ فیلم از کشورهای مختلف در این بخش به نمایش درمی آیند.

در فیلم کوتاه «پاگرد» بازیگرانی چون سارا بهرامی، توماج دانش بهزادی، فائزه یوسفی و کاملیا غزلی ایفای نقش کرده اند.

پخش بین المللی این فیلم از طریق شرکت AtoZinema با مدیریت آزاده مسیح زاده انجام می شود.

این دوره از جشنواره از تاریخ ۲۹ آگوست تا ۸ سپتامبر برابر با ۷ تا ۱۷ شهریورماه برگزار می شود.