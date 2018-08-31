لاریجانی درگذشت معاون سابق پارلمانی کمیته امداد را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت معاون سابق امور مجلس و حقوقی کمیته امداد حضرت امام (ره) را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت آقای منصور قمشه معاون سابق امورمجلس و حقوقی کمیته امداد حضرت امام (ره) موجب تاسف و تاثر گردید.

ایشان از چهره های متدین و خدوم انقلاب و نظام بودند که همواره در جهت پیگیری امور مربوط به مستمندان و اقشار محروم جامعه اهتمام فراوان داشتند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت درگذشت ایشان به دوستان و خانواده محترم، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی