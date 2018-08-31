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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲

در پیامی؛

لاریجانی درگذشت معاون سابق پارلمانی کمیته امداد را تسلیت گفت

لاریجانی درگذشت معاون سابق پارلمانی کمیته امداد را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی درگذشت منصور قمشه معاون سابق امور مجلس و حقوقی کمیته امداد حضرت امام (ره) را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت معاون سابق امور مجلس و حقوقی کمیته امداد حضرت امام (ره) را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون 

درگذشت آقای منصور قمشه معاون سابق امورمجلس و حقوقی کمیته امداد حضرت امام (ره) موجب تاسف و تاثر گردید.

ایشان از چهره های متدین و خدوم انقلاب و نظام بودند که همواره در جهت پیگیری امور مربوط به مستمندان و اقشار محروم جامعه اهتمام فراوان داشتند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت درگذشت ایشان به دوستان و خانواده محترم، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.

علی لاریجانی 

رییس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 4389851
هادی رضایی

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