آینده شغلی داروسازان جوان کشور در ابهام

علیرضا شهریاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روزهای دوم و پنجم شهریور، روز بزرگداشت افرادی است که در گذشته به مسلمان، ایرانیان و جهانیان خدمت کرده آند و ما این روزها تلاش می کنیم با پاسداشت آنها از ایشان الگو بگیرم.

وی ادامه داد: خدمات جامعه پزشکی و داروسازی با همه فرار و فرودها، هیچ گاه مختل نشده است و امیدواریم دولت و مجلس با آینده نگری، مشکلات پیش روی پزشکان، داروسازان، صنایع دارویی، داروخانه ها و سایر اجزای زنجیره درمان را هر چه زودتر برطرف کنند.

رئیس انجمن داروسازان خراسان افزود: داروسازان مصداق عینی خودباوری هستند، چرا که نباید فراموش کنیم بعد ازانقلاب، جوانان خوش فکر و تلاش گر ایرانی با اعتماد به نفس مثال زدنی، توانستند با دستان خالی، چرخ های کارخانجات داروسازی که در آن روزگار در اختیار خارجی ها قرار داشت را به حرکت در آورند و اجازه ندهند کشور با بحران دارویی مواجه شود.

وی ادامه داد: امروز نزدیک به ۲۰ هزار داروساز در کشور داریم و در عین حال، نزدیک به ۱۴ هزار دانشجوی داروسازی هم مشغول به تحصیل هستند ولی متاسفانه در این رابطه نیازسنجی انجام نشده بود و نتوانستیم برای آینده شغلی آن ها برنامه ریزی کنیم و امروز با بحران اشتغال داروسازان جوان مواجه هستیم.

شهریاری تصریح کرد: امروز نزدیک به ۲۸ دانشکده داروسازی در کشور داریم و جالب اینجا است که ۱۳ تقاضای جدید هم وجود دارد و اگر با این فرمان جلو برویم، در آینده نزدیک، سونامی فارغ التحصیلان و درخواست شغل در حوزه داروسازی، آنچنان تشدید خواهد شد که فضای فکری و ذهنی این رشته را به طور کلی فرا خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه روحیه، نشاط، امید و انگیزه داروسازان، منوط به روشن و شفاف بودن اشتغال داروسازان است، تاکید کرد: باید آینده شغلی داروسازان جوان کاملا آشکار باشد و تصیم سازان و سیاستگذاران دست از آزمون و خطا بردارند و بر اساس آینده نگری های مبتنی بر داده های علمی برنامه ریزی کنند.

شهریاری از تدوین سند اشتغال داروسازان به عنوان پاشنه آشیل اشتغال داروسازان جوان نام برد و تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف، باید سند اشتغال داروسازان برای افق بلند مدت مثلا ده ساله، بیست ساله و حتی سی ساله تنظیم و تدوین شود و در این مسیر انجمن داروسازان ایران، گام های بلندی را برداشته و امیدواریم مورد توجه برنامه ریزان کشور قرار گیرد.

رئیس انجمن داروسازان خراسان، ادامه داد: از سوی دیگر باید حوزه هایی که قبلا کمتر برای اشتغالزایی داروسازان مورد توجه قرار گرفته همچون بحث داروسازان بیمارستانی و نیز حوزه صنعت آرایشی و بهداشتی را فعال تر از گذشته کنیم.

شهریاری تاکید کرد: گردش مالی آرایشی و بهداشتی، تقریبا دو برابر دارو است. بنابراین با توجه به توانمندی های داروسازان، می توانیم برنامه ریزی منسجمی را برای تقویت حضور داروسازان در این عرصه تدارک ببینیم و این همایش سه روزه که با عنوان همایش روز ملی داروسازی ایران برگزار شد، می تواند دریچه ای برای این هدف باشد.

وی افزود: این همایش، می تواند نقطه امیدی برای انسجام برنامه ها برای پررنگ شدن حضور اروسازان در صنعت آرایشی و بهداشتی باشد. خصوصا اینکه اغلب دست اندرکاران این حوزه یعنی مدیران سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان ایران، استاید معظم دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی و همچنین صنف و صنعت نیز در این همایش مشارکت داشتند.