به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست در خطبه‌های امروز نماز جمعه دلوار با تبریک ۲۰ ذی الحجه سالروز ولادت باسعادت امام موسی کاظم (ع) اظهار داشت: امیدوارم در زمره پیروان و شیعیان راستین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشیم.

وی اضافه کرد: یکی از درس های زندگانی حضرت درس شجاعت، جوانمدی و استقامت در مسیر حق بود و امروز به فضل الهی رهبری معظم انقلاب که به حق علی زمان ماست در خصوص ترویج این سیره ارزشمند امیرالمومنین باقدرت و صلابت مثال زدنی در برابر زیاده خواهی ها ایستاده است و بر ماست که بدانیم و هوشیار توطئه ها و سیه نمایی و های دشمنان باشیم و خدای نکرده مثل برخی از مسلمانان زمان امیر المومنین بخاطر سیاه نمایی و شایعه پراکنی دشمنان علی زمان خود را تنها نگذاریم.

زاهددوست بیان کرد: یکی از پیروان واقعی امیرالمومنین شهید سرافراز و شجاع و مومن شهید رئیسعلی دلواری بود و این علی هم در شجاعت و نترسیدن و مقاومت ایستادن در برابر دشمن به امام علی (ع) تاسی کرد.

امام جمعه دلوار خاطرنشان کرد: امروز حلقه مفقوده جامعه و مسئولان ما همین است ایکه درس شجاعت و جوانمردی و ایستادگی را از علی (ع) بدرستی نیاموخته اند. ای کاش خون رئیسعلی در رگ برخی از مسئولان می‌جوشید تا با دشمن از سرضعف و واماندگی صحبت نمی‌کردند و با شجاعتی و رادمردی این دشمن نابکار و مکار را سر جای خود می‌نشاندند.

وی افزود: ده‌ها و صدها مشکل در این مملکت وجود دارد. این مردم عزیز و انقلاب کرده ما امروز گرفتاری دارند اما آنهایی که به سیره حکومت علوی اعتقادی ندارند گره مشکلات را به تعامل با کدخدا می دانند.

زاهددوست با اشاره ۱۲ شهریور سالروز شهادت سردار شهید رئیسعلی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار ادامه داد: همه ایران و خصوصا بوشهر همواره مدیون رشادت های رئیسعلی دلواری است و بحق رئیسعلی، تاج سر کرانه خلیج فارس است.

وی اظهار داشت: ۱۰۳ سال پیش در چنین روزهایی رئیسعلی دلواری با شجاعت و ایستادگی خواب راحت را از چشم استعمار و ایادی آنان گرفت و حرکت آنروز او برآر امروز ما مایه درس و عبرت شد.

امم جمعه دلوار بیان کرد: مهمترین درسی که از این مبارزه می‌توان گرفت این است که انسان‌هایی که در مقابل استکبار و استعمار تسلیم نشدند عزت مند شدند و آنان که سر سازش با استکبار داشتند در تاریخ جز خفت و خیانت از آنها نام و نشانی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: باید بدانیم تا وقتی ملتی مانند رئیسعلی دلواری هوشیار و بیدار باشد خواب را از چشم دشمنان می گیرد ولی اگر ملت و مسئولان آن از دشمن غافل شوند از آنان ضربه خواهند خورد.

زاهددوست خاطرنشان کرد: شرح شجاعت ها و سیره و مجاهدت های رئیسعلی را باید مطالعه کنیم. نهضت معرفی رئیسعلی باید بوجود بیاید و این سردار شجاع و مومن را بصورت واقعی به جامعه و خصوصا جوانان و دانش آموزان معرفی کند.

وی با اشاره انتصاب یکی از فرزندان دیار رئیسعلی دلواری به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افزود: بسیار خرسندیم و به سردار تنگسیری و همه فرزندان شهید رئیسعلی دلواری تبریک عرض می‌کنیم و از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی سپاس و قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: یقینا ایشان شجاعت و رادمردی را از شهید رئیسعلی دلواری به ارث برده و خون رئیسعلی در رگ‌های این سردار عزیز می‌جوشد و اگر دشمنان در مرزهای آبی غلطی بکند شجاعت و رادمردی این سردار عزیز به منصه ظهور خواهد رسد.