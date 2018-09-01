نقدی بر بیانیه اتاق بازرگانی درباره الحاق به FATF

به گزارش خبرگزاری مهر، کسرا آصفی، کارشناس اقتصادی در نقد بیانیه اخیر اتاق بازرگانی مبنی بر لزوم پیوستن ایران به FATF یادداشتی به خبرگزاری ارسال کرده که از نظرتان می گذرد:

اخیرا، اتاق بازرگانی با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های چهل گانه FATF، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود. این نهاد اقتصادی همچنین ادعا کرد: «از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین المللی را برای کشورمان به شدت متاثر می ­سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری می‌تواند تا حدودی محدودیتهای پیش رو را تعدیل کند».

آمریکا به دنبال کاهش تحریم های ایران است؟

اتاق بازرگانی ادعا می­ کند که با اجرای دستورات FATF، تحریم­ها کاهش می ­یابد، از سوی دیگر، آمریکا هم به شدت پیگیر اجرای دستورات FATF توسط ایران است. سوال جدی که باید از اتاق بازرگانی پرسید این است که آیا آمریکا به دنبال این است که ایران دستورات FATF را عملی کند تا تحریم­ها کاهش یابد؟ یعنی آمریکا به دنبال کاهش تحریم­های ایران است؟! واقعیت­های چند ماه اخیر نشان می­دهد که آمریکا بعد از خروج از برجام، نمایندگان زیادی را به کشورهای مختلف فرستاده و به دنبال بازگرداندن تحریم­ها علیه ایران است.

رییس FATF مشغول توطئه علیه ایران

در شرایطی اتاق بازرگانی اجرای دستورات FATF را به عنوان نوشدارو برای ایران معرفی می ­کند که همزمان بیلینگزلی، رییس FATF در کشورهای هند، ترکیه، اندونزی، مالزی و سنگاپور مشغول تهدید این کشورها برای عدم همکاری با ایران است. بیلینگزلی که یک آمریکایی و از اعضای اتاق جنگ اقتصادی این کشور است، در جلسه‌ کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در تاریخ ۳۰ مردادماه صراحتا به نقش FATF در پیشبرد برنامه تحریم‌ها علیه ایران اشاره کرد و گفت: «فعالیت‌های FATF برای تقویت اجرای تحریم‌های سازمان ملل در سطح جهان و پاسخگو کردن کشورهای کم‌کار به تضعیف تلاش‌های روسیه برای دور زدن ممنوعیت‌های بین‌المللی علیه معامله با ایران و کره شمالی یا سایر برنامه‌های تحریمی سازمان ملل، کمک می‌کند.»

مسیر اشتباه ایجاد تعهد خارجی برای حل مسائل داخلی

مسیر ایجاد تعهد خارجی برای حل مسائل داخلی، دقیقا همان اشتباهی است که در برجام اتفاق افتاد و دقیقا مصداق گره زدن مسائل داخلی به خارج از کشور است که مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام در تاریخ ۲ خردادماه امسال درباره آن فرمودند: «گره زدن حل مسائل کشور بخصوص مسائل اقتصادی به برجام و خارج از کشور، یک خطای بزرگ است».

اگر عدم اجرای دستورات نهادهای سلطه، باعث آسیب دیدن اقتصاد درونی ما می شود، مشکل از اقتصاد داخلی ایران است که به این میزان آسیب پذیر شده است و برای حل ریشه ای مسئله باید از درون قدرتمندتر شویم. این ادعا که با پیوستن به کنوانسیونهای مربوط به FATF، مسائل اقتصادی ما حل می شود، قبلا در ماجرای برجام تجربه شده است و در واقع FATF ادامه برجام است به همان میزان که برجام برای ما منفعت اقتصادی داشت، FATF نیز خواهد داشت.

عدم ورود به لیست سیاه FATF با استفاده از دیپلماسی قوی

همچنین اتاق بازرگانی در بیانیه خود از ورود مجدد ایران به لیست سیاه FATF ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که ایران ۳۲ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF را اجرا کرده است و این حق کشورمان نیست که با این حجم از همکاری با FATF، وارد لیست سیاه این نهاد شود. از سوی دیگر، تصمیم در FATF بر اساس اجماع است و تصمیم برای بازگشت ایران به لیست سیاه FATF هم به اجماع نیاز دارد. در نتیجه، اگر دولت نگران بازگشت ایران به لیست سیاه FATF است باید با دیپلماسی فعال با کشورهای همسو مانند چین و روسیه، مانع بازگشت ایران به لیست سیاه FATF شود. بنابراین کلید عدم بازگشت ایران به لیست سیاه FATF در دیپلماسی قوی با کشورهای عضو این نهاد است نه در تصویب لوایحی که آخر و عاقبت آن­ها نامعلوم است.