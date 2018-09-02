رهنمودهای رهبر معظم انقلاب راهگشای حرکت دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه دولت در وسط گود و خط مقدم حل مسائل و مشکلات است، توصیه ایشان به همه برای کمک به دولت در این مسئولیت خطیر را به عنوان پشتوانه ای ارزشمند برای دولت در انجام بهتر مسئولیت ها برشمرد.

وی در ادامه، با یادآوری تأکیدات مقام معظم رهبری در افزایش ارتباط بین قوا برای هم افزایی و هماهنگی بیشتر و بهره گیری از ظرفیت خوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این رهنمودها را از جمله رهنمودهای کارساز در مدیریت اقتصادی کشور ذکر کرد و ارشادات و حمایت های ایشان در مورد مصوبات این شورا را کمک بسیار خوبی برای دولت دانست.

رییس جمهور، اعضای دولت را به تلاش مضاعف برای اجرای کامل رهنمودهای رهبر معظم انقلاب توصیه کرد و افزود: ضرورت دارد به گونه ای عمل شود که پس از مدت کوتاهی گزارش اقدامات خود را در اجرای این فرمایشات خدمت ایشان ارایه کنیم.

روحانی همچنین رهنمودهای مقام معظم رهبری در مدیریت اقتصادی، واگذاری طرح های نیمه تمام، توسعه خصوصی سازی و حمایت کامل از بخش خصوصی، پشتیبانی از بنگاه های اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، مدیریت نقدینگی، پرهیز از خام فروشی و توسعه همکاری های منطقه ای و ارتباط بیشتر با همسایگان را از اولویت های مهم دولت دانست که با تمام توان در دستگاه های مسئول پیگیری خواهد شد.

وی در پایان، ضمن تشکر از تلاش ارزنده وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و ورزشکاران و مربیانی که با کسب موفقیت های درخشان، موجب شادی و نشاط جامعه بویژه نسل جوان شدند، بطور ویژه از حضور فعال بانوان ورزشکار که با موفقیت بیشتری در مقایسه با گذشته همراه بوده است، قدردانی کرد.

گزارش وزارت ورزش و جوانان از نتایج ایران در بازی های المپیک آسیایی ۲۰۱۸

در ادامه جلسه، وزیر ورزش و جوانان گزارشی از نتایج تیم های ایرانی حاضر در بازی های المپیک آسیایی ۲۰۱۸ در اندونزی به هیئت وزیران ارایه داد.

براساس این گزارش، ایران در این بازی ها با کسب مجموع ۶۲ مدال طلا، نقره و برنز، بیشترین تعداد مدال را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از آن خود کرده است.

همچنین بانوان ورزشکار ایرانی با کسب ۱۷ مدال، بیشترین تعداد مدال های به دست آمده را به خود اختصاص دادند.

قهرمانی تیم ملی والیبال و کسب مدال طلا بدون حتی یک ست واگذاری به حریفان، قهرمانی تیم های کبدی مردان و زنان کشورمان در آسیا برای اولین بار، کسب ۸ مدال توسط کشتی گیران، کسب مدال در واترپولو و تنیس روی میز بعد از چند دهه و کسب نتایج مناسب در کاراته، ووشو، دو و میدانی، وزنه برداری و تکواندو، از دیگر افتخارات ایران در این دوره از رقابت ها بود.

تهاتر مطالبات و بدهی­ های چند شرکت دولتی با دولت

با تصویب هیئت وزیران، مطالبات شرکت­ های تولید نیروی جنوب شرق صبا، فولمن، تولیدی آرین ماهتاب گستر، هرم تبریز، فارس گاز پاورپلنت، تدبیرسازان سرآمد، نیروگاه جنوب اصفهان، افق توسعه انرژی طوس، انرژی گستر جم، گهر انرژی سیرجان پرشیان فولاد، ایران ترانسفو، تولید نیروی برق دماوند، مهندسی انبوه گستر برج و فناوری تجهیزات سرچاهی از شرکت­ های دولتی ذی­ربط با بدهی همان شرکت­ ها به سازمان خصوصی­ سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ ۳۵۳۴ میلیارد و ۱۱۳ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۵۵ ریال تهاتر شد.

صدور مجوز پرداخت حق عضویت ایران در مجامع بین المللی در سال ۹۷

هیئت وزیران در ادامه، به وزارت امور خارجه اجازه داد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان­­های بین­المللی در سال ۱۳۹۷ را از محل بودجه سال ۹۷ کل کشور پرداخت نماید.