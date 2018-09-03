تحویل دومیلیون و ۲۰۰هزار قطعه سکه در مهر و آبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، توزیع سکه های پیش فروش شده با سررسید شش ماهه و قیمت قطعی که از ۲۸ مردادماه آغاز شده تا ۱۳ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، مجموع سکه های پیش فروش شده شش ماهه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه است که موعد سررسید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه از این سکه ها در مهر ماه و نیمه اول آبان ماه قرار دارد و پیش بینی می شود ورود این مقدار سکه به بازار، تعدیل قیمت سکه بهار آزادی را به دنبال داشته باشد.

گفتنی است، تولید سکه های مربوط به سررسیدهای مختلف طبق برنامه زمان بندی در حال انجام است و سکه های پیش فروش شده در موعد مقرر و بدون تاخیر تحویل مشتریان می شود.