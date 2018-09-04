لیست تیم ملی پرسپولیس را شوکه کرد/ تیم ملی ملک شخصی نیست

محمدرضا زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لیست تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری نخستین اردوی این تیم در راه آماده‌سازی رقابت های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا گفت: باید در هر شرایطی به نظر سرمربی تیم ملی احترام گذاشت. او باید در نهایت پاسخگوی انتظارات مردم باشد.

وی ادامه داد: کارلوس کی‌روش حق انتخاب هر بازیکنی را دارد اما نباید فراموش کرد که تیم ملی متعلق به مردم است و می توان در مورد آن اظهار نظر کرد. آنجا را نباید ملک شخصی فردی دانست.

بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران در ادامه افزود: من اگر جای کی‌روش بودم با توجه به بازی برگشتی که استقلال و پرسپولیس در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا دارند آنها را به تیم ملی دعوت نمی‌کردم.

عضو اسبق هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص حضور علیرضا بیرانوند تنها نماینده پرسپولیس در اردوی تیم ملی اظهار داشت: پارامترهایی که کادر فنی تیم ملی برای دعوت از بازیکن در نظر گرفته است چیست؟ آیا می‌توان از تیم قهرمان که چندین بازیکن فوق العاده داشته است هیچ کس را دعوت نکرد.

وی ادامه داد: بهترین مهاجم و بهترین مدافع جایی در تیم ملی ندارند. مردم همیشه تیم ملی مردمی را دوست داشته اند. اگر هم هدف جوانگرایی است باید آقایان پاسخ دهند که چرا بازیکنی که چهار سال است به تیم ملی دعوت شده است حتی یک دقیقه هم در جام جهانی بازی نکرد و کیفیت خوبی ندارد.

زادمهر در ادامه افزود: اگر دو بازیکن جوان و باتجربه در یک سطح فنی باشند باید بازیکن قدیمی به تیم ملی بیاید. چون زحمت بیشتری کشیده است و باید پیراهن تیم ملی را بر تن کند. سیدجلال حسینی آمار خیره کننده ای داشته است اما باز هم در لیست تیم ملی نیست. کی روش وریا غفوری را هم که از جام جهانی به خاطر حضور در جمع هافبک ها در استقلال تهران خط زده بود بازهم دعوت کرد. این در حالی است که وریا که یکی از بهترین های فوتبال ایران است همچنان هافبک است. اگر کی روش نتواند تیم را قهرمان جام ملت‌ها کند هیچ بهانه ای قابل قبول نیست و باید پاسخ تمام منتقدانش را بدهد.

وی درباره احتمال پیروزی پرسپولیس در دیدار برگشت مقابل الدحیل قطر و صعود این تیم به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: اولین شوک را لیست تیم ملی به هواداران و بازیکنان پرسپولیس داد. امیدوارم برداشت مثبتی از این لیست شود و بازیکنان پرسپولیس بتوانند روحیه خود را در بالاترین سطح ممکن نگه داشته و صعود کنند. آنها در بازی رفت هم خوب ظاهر شدند و می توانند الدحیل را در تهران شکست دهند و بالا بروند.