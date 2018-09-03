به گزارش خبرنگار مهر مسعود شجاعی در حاشیه تمرین عصر امروز تیم ملی در پژوهشکده نفت گفت: به اعتقاد من کمی زمان را از دست داده‌ایم و تمریناتمان را دیر شروع کرده ایم و اگر می خواهیم در جام ملت های آسیا که تورنمنت بزرگی است، موفق باشیم باید هر چه سریعتر به آمادگی کامل برسیم، باید تمرینات خوبی انجام دهیم و دیدارهای تدارکاتی خوبی داشته باشیم تا بتوانیم حضوری پرقدرت در جام ملت ها داشته و کارمان به اما و اگر کشیده نشود.

وی تاکید کرد: نباید به گونه ای عمل کنیم که اتفاقات بد مانع از قهرمانی ما شود و امیدوارم فدراسیون فوتبال حمایت های خود را بیشتر کرده و تلاش کند تا به همراه کادر فنی بتوانیم عملکردی موفق در جام ملت های آسیا داشته باشیم.

مسعود شجاعی در پاسخ به این سئوال که انتظارت از تیم ملی بعد از جام جهانی بالا رفته، آیا می توانیم در این تورنمنت بزرگ قهرمان شویم یا خیر گفت: جام جهانی انگیزه ما را بیشتر کرد. حالا باید تلاش کنیم تا بتوانیم بر حریفانی چون ژاپن، کره و دیگر قدرت های آسیا غلبه کرده و بعد از سالها به قهرمانی دست پیدا کنیم.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا قرعه ایران در جام ملت ها آسان است یا خیر، افزود: نمی گویم قرعه ما راحت است چون همه تیم ها به دنبال موفقیت هستند و ما کار سختی در پیش داریم.