بسته حمایت از تولید ابلاغ شد/ افزایش ۲۲درصدی اعتبارات در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی صبح سه‌شنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در سمنان، ضمن بیان اینکه بسته رونق تولید امسال هم مانند سال‌های گذشته ابلاغ‌شده است، تأکید کرد: هموارسازی مسیر تولید ملی، رونق بخشیدن به تولید داخلی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای حمایت از کالای ایرانی از اهداف این ابلاغیه هستند.

وی با بیان اینکه ابلاغیه رونق تولید همچنین تأمین مالی تولیدکنندگان داخلی را از طریق تسهیلات دنبال می‌کند، افزود: این بسته حمایتی امسال با افزایش ۲۲ درصدی روبرو است که فرصت خوبی را برای برون‌رفت واحدهای تولیدی از مشکلاتی مانند نبود نقدینگی فراهم می‌کند.

اعطای تسهیلات برای طرح‌های تولیدی

دبیر کارگروه رونق تولید استان سمنان بابیان اینکه بسته حمایتی رونق تولید نسبت به تأمین نقدینگی موردنیاز طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی نیز در استان اقدام خواهد کرد، گفت: این طرح به واحدهای نیمه‌تمامی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیک دارند تعلق خواهد گرفت.

اسودی بابیان اینکه تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی دومین هدف این تسهیلات است، بیان کرد: با توجه به نیاز استان به اعتبارات این حوزه در سال جاری خوشبختانه شاهد اختصاص ۱۱هزار میلیارد ریال اعتبار در این زمینه بوده‌ایم.

وی درباره بهین یاب نیز با توضیح اینکه در یک سال اخیر ۹۰۰ واحد تولیدی در بخش‌های کشاورزی و دامداری و صنعت، معدن توانسته‌اند پنج هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کنند، تأکید کرد: روند اعطای تسهیلات به سایر واحدهای ثبت‌نام‌شده در کارگروه‌های رونق تولید موردبررسی قرار می‌گیرد.